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Праздничный "Гуркіт": разведчики поразили склад боеприпасов в Воронежской области РФ

Анастасия ПроцСуббота, 24 августа 2024, 15:00
Праздничный Гуркіт: разведчики поразили склад боеприпасов в Воронежской области РФ
Скрин с видео

Бойцы Главного управления разведки Минобороны поразили полевой склад боеприпасов вблизи населенного пункта Острогожск Воронежской области России.

Источник: ГУР в Telegram

Дословно: "24 августа 2024 года воины ГУР МО Украины нанесли успешное огневое поражение по полевому складу боеприпасов, расположенному вблизи населенного пункта Острогожск Воронежской области России".

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Детали: Отмечается, что склад БК принадлежал группировке войск "Запад" ВС РФ. На территории военного объекта хранились артиллерийские и танковые снаряды оккупантов, их патроны для стрелкового оружия и ракеты класса "земля-воздух" - всего более пяти тысяч тонн боеприпасов.

Что предшествовало:

  • Ночью губернатор Воронежской области РФ Александр Гусев заявил, что область атаковали беспилотники, в результате чего произошла детонация взрывоопасных объектов.

разведкаРосcиябеспилотникивойна
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