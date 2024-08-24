Праздничный "Гуркіт": разведчики поразили склад боеприпасов в Воронежской области РФ

Бойцы Главного управления разведки Минобороны поразили полевой склад боеприпасов вблизи населенного пункта Острогожск Воронежской области России.

Источник: ГУР в Telegram

Дословно: "24 августа 2024 года воины ГУР МО Украины нанесли успешное огневое поражение по полевому складу боеприпасов, расположенному вблизи населенного пункта Острогожск Воронежской области России".

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Детали: Отмечается, что склад БК принадлежал группировке войск "Запад" ВС РФ. На территории военного объекта хранились артиллерийские и танковые снаряды оккупантов, их патроны для стрелкового оружия и ракеты класса "земля-воздух" - всего более пяти тысяч тонн боеприпасов.



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