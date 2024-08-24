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На Донеччині росіяни поранили ще 6 людей, зокрема неповнолітню

Катерина ТищенкоСубота, 24 серпня 2024, 16:47
На Донеччині росіяни поранили ще 6 людей, зокрема неповнолітню
наслідки обстрілу Донеччини 24 серпня, фото: Донецька обласна прокуратура

У Бахмутському та Покровському районах Донеччини внаслідок російських обстрілів у суботу поранено 6 цивільних, зокрема, неповнолітню дівчину.

Джерело: Донецька обласна прокуратура

Дослівно: "За даними слідства, 24 серпня 2024 року російська армія здійснила артилерійський обстріл м. Українськ. На подвір’ї житлового будинку зазнав тілесних ушкоджень мешканець 42 років – у нього діагностовано перелом ноги.

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Також ворожа артилерія поцілила по м. Курахове. Внаслідок влучання засобів ураження у приватний сектор відбулось займання одного з домоволодінь, де перебували 48-річна жінка та її донька 16 років. Їх доставлено до медичного закладу з пораненнями ніг. Крім того, травмовано 50-річного містянина, який проходив поруч з будинком.

Ще двоє цивільних зазнали поранень від атак окупантів у с. Котлине Покровського району й м. Торецьк. Тип використаної ЗС РФ зброї встановлюється".

Що передувало: Раніше в суботу російські війська обстріляли середмістя Костянтинівки Донецької області, в результаті чого загинуло 5 цивільних, та щонайменше ще 5 мирних мешканців поранено.

Донецька областьвійна
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