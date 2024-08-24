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В Донецкой области россияне ранили еще 6 человек, в том числе несовершеннолетнюю

Катерина ТищенкоСуббота, 24 августа 2024, 16:47
В Донецкой области россияне ранили еще 6 человек, в том числе несовершеннолетнюю
последствия обстрела Донетчины 24 августа, фото: Донецкая областная прокуратура

В Бахмутском и Покровском районах Донецкой области в результате российских обстрелов в субботу ранены 6 гражданских, в частности, несовершеннолетняя девушка.

Источник: Донецкая областная прокуратура

Дословно: "По данным следствия, 24 августа 2024 года российская армия осуществила артиллерийский обстрел г. Украинск. Во дворе жилого дома получил телесные повреждения житель 42 лет – у него диагностирован перелом ноги.

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Также вражеская артиллерия попала по г. Курахово. В результате попадания средств поражения в частный сектор произошло возгорание одного из домовладений, где находились 48-летняя женщина и ее дочь 16 лет. Они доставлены в медицинское учреждение с ранениями ног. Кроме того, травмирован 50-летний горожанин, который проходил рядом с домом.

Еще двое гражданских получили ранения от атак оккупантов в с. Котлино Покровского района и г. Торецк. Тип использованного ВС РФ оружия устанавливается".

Что предшествовало: Ранее в субботу российские войска обстреляли центр города Константиновки Донецкой области, в результате чего погибли 5 гражданских, и по меньшей мере еще 5 мирных жителей ранены.

Донецкая областьвойна
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