Сирський вручив нагороди десантникам, які воюють на Курщині: Зберегли тисячі життів

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський вручив державні нагороди воїнам-десантникам, які ведуть бойові дії на території Курської області РФ.

Джерело: командування Десантно-штурмових військ ЗСУ

Сирський вручає нагороди десантникам, фото: командування Десантно-штурмових військ ЗСУ

Дослівно: "Сьогодні 24 серпня з нагоди Дня Незалежності України головнокомандувач Збройних Сил України генерал Олександр Сирський вручив державні нагороди та відомчі відзнаки воїнам-десантникам декількох бригад Десантно-штурмових військ ЗС України, які ведуть бойові дії на території Курської області РФ.

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Виступаючи перед десантниками, він відзначив важливу роль, яку зіграли бригади Десантно-штурмових військ ЗС України у проведенні штурмових та наступальних дій, а також підкреслив значення Курської операції для українців та міжнародної спільноти".

Сирський вручає нагороди десантникам, фото: командування Десантно-штурмових військ ЗСУ

Пряма мова Сирського: "Завдяки вам збережені тисячі життів цивільних громадян у прикордонних районах".

Що передувало: Президент Володимир Зеленський у суботу заявив, що операція України в Курській області РФ допомогла запобігти окупації частини Сумщини і міста Суми.