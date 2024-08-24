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Сырский вручил награды десантникам, которые воюют на Курщине: Сохранили тысячи жизней

Катерина ТищенкоСуббота, 24 августа 2024, 19:51
Сырский вручил награды десантникам, которые воюют на Курщине: Сохранили тысячи жизней
Сырский вручает награды десантникам, фото: командование Десантно-штурмовых войск ВСУ

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский вручил государственные награды воинам-десантникам, которые ведут боевые действия на территории Курской области РФ.

Источник: командование Десантно-штурмовых войск ВСУ

Сырский вручает награды десантникам, фото: командование Десантно-штурмовых войск ВСУ
Сырский вручает награды десантникам, фото: командование Десантно-штурмовых войск ВСУ

Дословно: "Сегодня 24 августа по случаю Дня Независимости Украины главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал Александр Сырский вручил государственные награды и ведомственные награды воинам-десантникам нескольких бригад Десантно-штурмовых войск ВС Украины, которые ведут боевые действия на территории Курской области РФ.

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Выступая перед десантниками, он отметил важную роль, которую сыграли бригады Десантно-штурмовых войск ВС Украины в проведении штурмовых и наступательных действий, а также подчеркнул значение Курской операции для украинцев и международного сообщества".

Сырский вручает награды десантникам, фото: командование Десантно-штурмовых войск ВСУ
Сырский вручает награды десантникам, фото: командование Десантно-штурмовых войск ВСУ

Прямая речь Сырского: "Благодаря вам сохранены тысячи жизней гражданских лиц в приграничных районах".

Что предшествовало: Президент Владимир Зеленский в субботу заявил, что операция Украины в Курской области РФ помогла предотвратить оккупацию части Сумщины и города Сумы.

СырскийКурская область войнаВооруженные силы
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