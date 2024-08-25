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Внаслідок обстрілів Сумщини за добу загинули три особи, 9 поранених

Ольга Глущенко Неділя, 25 серпня 2024, 06:30
Внаслідок обстрілів Сумщини за добу загинули три особи, 9 поранених
руйнування на Сумщині, ілюстративне фото ОВА

Протягом минулого дня росіяни здійснили 74 обстріли Сумської області, вбили трьох осіб, поранили 9.

Джерело: військова адміністрація Сумської області

Дослівно: "Зафіксовано 182 вибухів. Обстрілів зазнали Сумська, Миколаївська, Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Річківська, Великописарівська, Путивльська, Новослобідська, Березівська, Есманьська, Шалигинська, Дружбівська, Свеська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська громади".

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Деталі: По Краснопільській громаді ворог бив з артилерії, мінометів, FPV-дронами, скинув вибухові пристрої з БпЛА, завдав авіаударів – 57 вибухів.

На територію Юнаківської громади завдав авіаударів КАБ, 6 вибухів.

В Есманьській громаді зафіксували обстріли FPV-дронами, унаслідок чого загинули 2 цивільні особи. Також ворог бив з мінометів, здійснив авіаудар КАБ.

ВІДЕО ДНЯ

По Білопільській громаді росіяни вдарили з артилерії, мінометів, завдали авіаударів КАБ, 16 вибухів.

По Річківській і Дружбівській громадах завдали авіаударів КАБ, 6 вибухів.

По Великописарівській громаді здійснили артилерійські обстріли, обстріли з мінометів та FPV-дроном – 45 вибухів. Унаслідок одного з артобстрілів загинула цивільна особа.

На Середино-Будську громаду росіяни скинули 10 мін. Також були обстріли FPV-дронами, унаслідок чого отримала поранення цивільна особа.

Свеська громада була під ворожим авіаударом КАБ, унаслідок чого цивільна особа отримала поранення. Крім того, по громаді був ракетний удар.

По Хотінській громаді противник завдав авіаудару КАБ, здійснив обстріл з мінометів і FPV-дронами – 7 вибухів.

По Березівській громаді був авіаудар КАБ. 2 вибухи.

На Зноб-Новгородську громау росіяни скинули 2 міни.

Новослобідську громаду ворог атакував FPV-дроном.

У Шалигинській громаді зафіксували обстріли FPV-дронами і мінометний обстріл – 6 вибухів.

По Путивльській громаді був обстріл FPV-дроном, 1 вибух.

По Миколаївській громаді окупанти здійснили ракетний удар, 1 вибух.

По цивільній інфраструктурі Сум ворог здійснив авіаційно-ракетний удар, внаслідок чого поранення отримали 7 осіб, двоє з яких – у важкому стані.

Сумська областьобстріл
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