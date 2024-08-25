В результате обстрелов Сумщины за сутки погибли три человека, 9 раненых
В течение прошлого дня россияне совершили 74 обстрела Сумской области, убили трех человек, ранили девять..
Источник: военная администрация Сумской области
Дословно: "Зафиксировано 182 взрыва. Обстрелам подверглись Сумская, Николаевская, Хотинская, Юнаковская, Белопольская, Краснопольская, Речковская, Великописаревская, Путивльская, Новослободская, Березовская, Есманьская, Шалыгинская, Дружбовская, Свеская, Середино-Будская, Зноб-Новгородская громады".
Детали: По Краснопольской громаде враг бил из артиллерии, минометов, FPV-дронами, сбросил взрывные устройства с БпЛА, нанес авиаудары - 57 взрывов.
На территорию Юнаковской громады нанес авиаудары КАБ, 6 взрывов.
В Эсманьской громаде зафиксировали обстрелы FPV-дронами, в результате чего погибли 2 гражданских лица. Также враг бил из минометов, совершил авиаудар КАБ.
По Белопольской громаде россияне ударили из артиллерии, минометов, нанесли авиаудары КАБ, 16 взрывов.
По Речковской и Дружбовской громадах нанесли авиаудары КАБ, 6 взрывов.
По Великописаревской громаде осуществили артиллерийские обстрелы, обстрелы из минометов и FPV-дроном - 45 взрывов. В результате одного из артобстрелов погиб гражданский человек.
На Середино-Будскую общину россияне сбросили 10 мин. Также были обстрелы FPV-дронами, в результате чего получил ранения гражданский человек.
Свесская община была под вражеским авиаударом КАБ, в результате чего гражданское лицо получило ранения. Кроме того, по общине был ракетный удар.
По Хотинской общине противник нанес авиаудар КАБ, совершил обстрел из минометов и FPV-дронами - 7 взрывов.
По Березовской общине был авиаудар КАБ. 2 взрыва.
На Зноб-Новгородскую громаду россияне сбросили 2 мины.
Новослободскую громаду враг атаковал FPV-дроном.
В Шалыгинской громаде зафиксировали обстрелы FPV-дронами и минометный обстрел - 6 взрывов.
По Путивльской громаде был обстрел FPV-дроном, 1 взрыв.
По Николаевской громаде оккупанты осуществили ракетный удар, 1 взрыв.
По гражданской инфраструктуре Сум враг совершил авиационно-ракетный удар, в результате чего ранения получили 7 человек, двое из которых - в тяжелом состоянии.