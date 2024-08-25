В результате обстрелов Сумщины за сутки погибли три человека, 9 раненых

В течение прошлого дня россияне совершили 74 обстрела Сумской области, убили трех человек, ранили девять..

Источник: военная администрация Сумской области

Дословно: "Зафиксировано 182 взрыва. Обстрелам подверглись Сумская, Николаевская, Хотинская, Юнаковская, Белопольская, Краснопольская, Речковская, Великописаревская, Путивльская, Новослободская, Березовская, Есманьская, Шалыгинская, Дружбовская, Свеская, Середино-Будская, Зноб-Новгородская громады".

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Детали: По Краснопольской громаде враг бил из артиллерии, минометов, FPV-дронами, сбросил взрывные устройства с БпЛА, нанес авиаудары - 57 взрывов.

На территорию Юнаковской громады нанес авиаудары КАБ, 6 взрывов.

В Эсманьской громаде зафиксировали обстрелы FPV-дронами, в результате чего погибли 2 гражданских лица. Также враг бил из минометов, совершил авиаудар КАБ.

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По Белопольской громаде россияне ударили из артиллерии, минометов, нанесли авиаудары КАБ, 16 взрывов.

По Речковской и Дружбовской громадах нанесли авиаудары КАБ, 6 взрывов.

По Великописаревской громаде осуществили артиллерийские обстрелы, обстрелы из минометов и FPV-дроном - 45 взрывов. В результате одного из артобстрелов погиб гражданский человек.

На Середино-Будскую общину россияне сбросили 10 мин. Также были обстрелы FPV-дронами, в результате чего получил ранения гражданский человек.

Свесская община была под вражеским авиаударом КАБ, в результате чего гражданское лицо получило ранения. Кроме того, по общине был ракетный удар.

По Хотинской общине противник нанес авиаудар КАБ, совершил обстрел из минометов и FPV-дронами - 7 взрывов.

По Березовской общине был авиаудар КАБ. 2 взрыва.

На Зноб-Новгородскую громаду россияне сбросили 2 мины.

Новослободскую громаду враг атаковал FPV-дроном.

В Шалыгинской громаде зафиксировали обстрелы FPV-дронами и минометный обстрел - 6 взрывов.

По Путивльской громаде был обстрел FPV-дроном, 1 взрыв.

По Николаевской громаде оккупанты осуществили ракетный удар, 1 взрыв.

По гражданской инфраструктуре Сум враг совершил авиационно-ракетный удар, в результате чего ранения получили 7 человек, двое из которых - в тяжелом состоянии.