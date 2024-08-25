"Хезболла" запустила по Ізраїлю понад 300 ракет – ЗМІ

"Хезболла" заявила про початок атаки на Ізраїль у відповідь на вбивство свого командувача Фуада Шукра.

Джерело: The Times of Israel

Деталі: "Хезболла" заявляє, що почала відповідати на вбивство військового командира терористичного угрупування Фуада Шукра в результаті удару ЦАХАЛу минулого місяця.

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У своїй заяві "Хезболла" стверджує, що вона запустила кілька вударних безпілотників на Ізраїль, націливши їх на військові об'єкти.

Саудівське видання Al Arabiya повідомляє, що з території Лівану по північному Ізраїлю також було випущено понад 100 ракет.

Ізраїль повідомив, що запроваджує обмеження в цілях безпеки цивільного населення.

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Зокрема, навчальні заклади та робочі місця зможуть функціонувати, якщо поблизу є відповідне укриття, до якого можна буде вчасно дістатися.

Будуть введені обмеження на збори: до 30 осіб на відкритому просторі та 300 осіб у приміщенні.

Пляжі також закриті поблизу кордону з Ліваном.

Оновлено: Пізніше видання повідомило, що терористичне угрупування "Хезболла" заявляє, що за останні кілька годин випустило понад 320 ракет по північному Ізраїлю, а також кілька безпілотників з вибухівкою.

У своїй заяві "Хезболла" стверджує, що цілями обстрілу були 11 військових баз на півночі Ізраїлю.

Що передувало: ЦАХАЛ заявив, що завдав превентивного удару по об'єктах "Хезболли".