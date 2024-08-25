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"Хезболла" запустила по Израилю более 300 ракет – СМИ

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 25 августа 2024, 06:54
Хезболла запустила по Израилю более 300 ракет – СМИ
скриншот из сети Х

"Хезболла" заявила о начале атаки на Израиль в ответ на убийство своего командующего Фуада Шукра.

Источник: The Times of Israel

Детали: "Хезболла" заявляет, что начала отвечать на убийство военного командира террористической группировки Фуада Шукра в результате удара ЦАХАЛа в прошлом месяце.

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В своем заявлении "Хезболла" утверждает, что она запустила несколько ударных беспилотников на Израиль, нацелив их на военные объекты.

Саудовское издание Al Arabiya сообщает, что с территории Ливана по северному Израилю также было выпущено более 100 ракет.

Израиль сообщил, что вводит ограничения в целях безопасности гражданского населения.

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В частности, учебные заведения и рабочие места смогут функционировать, если поблизости есть соответствующее укрытие, к которому можно будет вовремя добраться.

Будут введены ограничения на собрания: до 30 человек на открытом пространстве и 300 человек в помещении.

Пляжи также закрыты вблизи границы с Ливаном.

Обновлено: Позже издание сообщило, что террористическая группировка "Хезболла" заявляет, что за последние несколько часов выпустила более 320 ракет по северному Израилю, а также несколько беспилотников со взрывчаткой.

В своем заявлении "Хезболла" утверждает, что целями обстрела были 11 военных баз на севере Израиля.

Что предшествовало: ЦАХАЛ заявил, что нанес превентивный удар по объектам "Хезболлы".

Израильвойна
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