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Внаслідок удару РФ по Краматорську постраждала журналістка з Польщі

Ірина Кутєлєва, Альона Мазуренко Неділя, 25 серпня 2024, 13:17
Внаслідок удару РФ по Краматорську постраждала журналістка з Польщі

Громадянка Польщі Моніка Андрушевська постраждала внаслідок російського ракетного удару по Краматорську в Донецькій області.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням Polsat News

Деталі: Російські війська вдарили по Краматорську в ніч на неділю, 25 серпня.

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Голова Донецької ОВА Вадим Філашкін поінформував, що мішенню росіян став готель.

За його словами, внаслідок удару РФ постраждали троє осіб – журналісти, громадяни України, США та Великої Британії.

Крім того, стало відомо, що внаслідок обстрілу постраждала польська журналістка Моніка Андрушевська, яка висвітлює війну РФ проти України.

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Вона проїжджала автомобілем поруч з місцем ракетного удару.

"Моя перша особиста кров, пролита за Україну – якраз на День Незалежності. Після 10 років війни. Іскандер поруч зі мною… Ти просто їздиш по місту. Просто живеш. Просто дихаєш. Цього достатньо, щоб росіяни спробували тебе вбити" – написала вона у соцмережах.

Вона також опублікувала фото свого розбитого автомобіля.

 

Вночі російські окупанти вдарили по готелю у Краматорську. Прокуратура повідомляє, що війська РФ вдарили, ймовірно, ракетою "Іскандер-М".

КраматорськвійнаПольщаобстріл
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