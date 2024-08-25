В результате удара РФ по Краматорску пострадала журналистка из Польши

Гражданка Польши Моника Андрушевская пострадала в результате российского ракетного удара по Краматорску в Донецкой области.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой Polsat News

Детали: Российские войска ударили по Краматорску в ночь на воскресенье, 25 августа.

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Председатель Донецкой ОВА Вадим Филашкин сообщил, что мишенью россиян стал отель.

По его словам, в результате удара РФ пострадали три человека – журналисты, граждане Украины, США и Великобритании.

Кроме того, стало известно, что в результате обстрела пострадала польская журналистка Моника Андрушевская, которая освещает войну РФ против Украины.

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Она проезжала на автомобиле рядом с местом ракетного удара.

"Моя первая личная кровь, пролитая за Украину – как раз на День Независимости. После 10 лет войны. Искандер рядом со мной... Ты просто ездишь по городу. Просто живешь. Просто дышишь. Этого достаточно, чтобы россияне попытались тебя убить" – написала она в соцсетях.

Она также опубликовала фото своего разбитого автомобиля.

Ночью российские оккупанты ударили по отелю в Краматорске. Прокуратура сообщает, что войска РФ ударили, вероятно, ракетой "Искандер-М".