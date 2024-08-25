Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У МЗС закликали світ покарати РФ за удар по Краматорську, де постраждали журналісти

Христина Бондарєва, Альона Мазуренко Неділя, 25 серпня 2024, 14:31
У МЗС закликали світ покарати РФ за удар по Краматорську, де постраждали журналісти

У МЗС закликали покарати Росію за обстріл Краматорська в суботу, у результаті якого постраждали журналісти іноземних ЗМІ.

Джерело: речник міністерства Георгій Тихий, "Європейська правда"

Деталі: Він зазначив, що цілеспрямовані удари по ЗМІ стали системною військовою тактикою Росії.

Реклама:

"Ще один жахливий і цілеспрямований російський обстріл житлових кварталів Краматорська стався минулої ночі, в результаті якого були поранені журналісти іноземних ЗМІ, які перебували в готелі… Ці варварські воєнні злочини мають бути засуджені та покарані", – написав Тихий у соцмережі Х (Twitter), опублікувавши відео наслідків обстрілу.

Агентство Reuters повідомило, що внаслідок російського удару зник безвісти один член команди агентства, яка висвітлювала війну в Україні, а ще двоє були госпіталізовані. Загалом у готелі "Сапфір", що постраждав від обстрілу, проживала команда із шести членів агентства Reuters.

Раніше повідомляли, що внаслідок обстрілу постраждала польська журналістка Моніка Андрушевська, яка висвітлює війну з 2014 року. Вона проїжджала автомобілем поруч з місцем ракетного удару. Останнім часом Андрушевська займалася документуванням воєнних злочинів Росії на території України та наданням допомоги українській армії.

ВІДЕО ДНЯ

Голова Донецької ОВА Вадим Філашкін поінформував, що в результаті удару РФ постраждали троє осіб – журналісти, громадяни України, США та Великої Британії.

Вночі російські окупанти вдарили по готелю у Краматорську. Прокуратура повідомляє, що війська РФ вдарили, ймовірно, ракетою "Іскандер-М".

КраматорськобстрілвійнаМЗС
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський звільнив Олещука з посади командувача Повітряних сил

Туск: Україна не буде членом ЄС, якщо не врегулює історичні проблемні питання з Польщею

Готується звільнення голови "Укренерго" Кудрицького — джерела

МЗС України закликало Монголію арештувати Путіна під час його візиту за ордером МКС

Подоляк спростував власну заяву про зупинку транзиту російської нафти

оновлено, відеоУ Харкові кількість загиблих від російського удару зросла до 5, ще 47 людей поранені

Усі новини...
Краматорськ
Внаслідок удару РФ по Краматорську постраждала журналістка з Польщі
Росіяни влучили по багатоквартирному будинку в Краматорську, з-під завалів дістали людину
Обстріл Краматорська: росіяни били зі "Смерча", кількість поранених зросла до 5
Останні новини
03:40
Росіяни атакували 13 громад Сумщини, поранили людину
03:06
велоспорт37-річний Вудс виграв 13-й гірський етап Вуельти-2024
02:48
На Київщині працює ППО, у столиці оголосили третю за ніч повітряну тривогу
02:30
оновлюється від 00:10Ворожі безпілотники атакують Україну
01:30
відеоКличко: Оновленою ділянкою між київськими станціями метро пройшов пробний потяг
01:12
Український легкоатлет здобув бронзу на етапі Діамантової ліги
01:02
тенісРозсипалась у вирішальному сеті: Костюк поступилась Наварро на US Open-2024
00:54
Ворог окупував Карлівку на Донеччині – DeepState
00:53
Військовий облік без ВЛК і повістки на нові адреси: що змінилося у мобілізаційних правилах
00:20
оновленоУ Києві оголошували повітряну тривогу через загрозу балістики
Усі новини...
Реклама:
Реклама: