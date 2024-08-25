В МИД призвали мир наказать РФ за удар по Краматорску, где пострадали журналисты

В МИД призвали наказать Россию за обстрел Краматорска в субботу, в результате которого пострадали журналисты иностранных СМИ.

Источник: спикер министерства Георгий Тихий, "Европейская правда"

Детали: Он отметил, что целенаправленные удары по СМИ стали системной военной тактикой России.

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"Еще один ужасный и целенаправленный российский обстрел жилых кварталов Краматорска произошел прошлой ночью, в результате которого были ранены журналисты иностранных СМИ, которые находились в отеле... Эти варварские военные преступления должны быть осуждены и наказаны", – написал Тихий в соцсети Х (Twitter), опубликовав видео последствий обстрела.

Агентство Reuters сообщило, что в результате российского удара пропал без вести один член команды агентства, которая освещала войну в Украине, а еще двое были госпитализированы. Всего в гостинице "Сапфир", пострадавшей от обстрела, проживала команда из шести членов агентства Reuters.

Ранее сообщалось, что в результате обстрела пострадала польская журналистка Моника Андрушевская, которая освещает войну с 2014 года. Она проезжала на автомобиле рядом с местом ракетного удара. В последнее время Андрушевская занималась документированием военных преступлений России на территории Украины и оказанием помощи украинской армии.

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Председатель Донецкой ОВА Вадим Филашкин проинформировал, что в результате удара РФ пострадали три человека – журналисты, граждане Украины, США и Великобритании.

Ночью российские оккупанты ударили по гостинице в Краматорске. Прокуратура сообщает, что войска РФ ударили, вероятно, ракетой "Искандер-М".