Удар по Краматорську: постраждали 4 співробітників Reuters, іще один під завалами

Внаслідок удару російських військ по готелю в Краматорську постраждало 4 журналістів агенції Reuters, громадяни України, США, Латвії та Німеччини. Також, імовірно, під завалами перебуває журналіст з Великої Британії.

Джерело: голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, Reuters

місце удару в Краматорську, фото: Вадим Філашкін у Telegram

Пряма мова Філашкіна: "Кількість поранених у Краматорську зросла до 4. Усі постраждалі – журналісти агенції Reuters, громадяни України, США, Латвії та Німеччини. Також, імовірно, під завалами досі перебуває журналіст з Великої Британії. Пошуково-рятувальна операція на місці події триває".

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Деталі: Агенція Reuters підтвердила, що один член її команди, яка висвітлює війну в Україні, зник безвісти, а ще двоє були госпіталізовані після обстрілу готелю в Краматорську.

У заяві агентства йдеться, що готель "Сапфір", в якому зупинилася знімальна група Reuters у складі шести осіб, зазнав удару в суботу.

місце удару в Краматорську, фото: Вадим Філашкін у Telegram

Що передувало: У неділю зранку стало відомо, що вночі російські окупанти вдарили по готелю у Краматорську, було відомо про 2 поранених, ще одна людина - під завалами. Повідомлялося, що всі поранені є журналістами.