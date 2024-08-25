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Удар по Краматорску: пострадали 4 сотрудника Reuters, еще один под завалами

Катерина ТищенкоВоскресенье, 25 августа 2024, 16:31
Удар по Краматорску: пострадали 4 сотрудника Reuters, еще один под завалами
место удара в Краматорске, фото: Вадим Филашкин в Telegram

В результате удара российских войск по гостинице в Краматорске пострадали 4 журналиста агентства Reuters, граждане Украины, США, Латвии и Германии. Также, вероятно, под завалами находится журналист из Великобритании.

Источник: глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин, Reuters

место удара в Краматорске, фото: Вадим Филашкин в Telegram
место удара в Краматорске, фото: Вадим Филашкин в Telegram

Прямая речь Филашкина: "Количество раненых в Краматорске возросло до 4. Все пострадавшие – журналисты агентства Reuters, граждане Украины, США, Латвии и Германии. Также, вероятно, под завалами до сих пор находится журналист из Великобритании. Поисково-спасательная операция на месте происшествия продолжается".

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Детали: Агентство Reuters подтвердило, что один член его команды, которая освещает войну в Украине, пропал без вести, а еще двое были госпитализированы после обстрела отеля в Краматорске.

В заявлении агентства говорится, что отель "Сапфир", в котором остановилась съемочная группа Reuters в составе шести человек, подвергся удару в субботу.

место удара в Краматорске, фото: Вадим Филашкин в Telegram
место удара в Краматорске, фото: Вадим Филашкин в Telegram

Что предшествовало: В воскресенье утром стало известно, что ночью российские оккупанты ударили по гостинице в Краматорске, было известно о 2 раненых, еще один человек – под завалами. Сообщалось, что все раненые являются журналистами.

Донецкая областьСМИракетный удар
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