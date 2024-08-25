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Правоохоронці перевіряють інформацію про незаконний виїзд нардепа Дмитрука за кордон

Валентина РоманенкоНеділя, 25 серпня 2024, 18:08
Правоохоронці перевіряють інформацію про незаконний виїзд нардепа Дмитрука за кордон
Артем Дмитрук. фото з Facebook нардепа

Правоохоронці перевіряють інформацію щодо можливого незаконного виїзду за кордон нардепа Артема Дмитрука, якому 25 серпня оголосили підозру через напади на правоохоронця та військового.

Джерело: речниця Офісу генпрокурора Надія Максимець у коментарі "Українській правді"

Пряма мова: "На даний час прокурорами спільно зі слідчими та оперативними підрозділами Державного бюро розслідувань, а також Держприкорднослужбою перевіряється інформація щодо можливого незаконного перетину державного кордону народним депутатом України та причетності інших осіб до організації незаконного перетину державного кордону цим народним депутатом.

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В межах кримінального кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 332 КК України, тривають першочергові слідчі дії, спрямовані на встановлення цих обставин".

Що передувало: Як повідомили УП джерела у правоохоронних органах, позафракційний народний депутат Артем Дмитрук, який в Україні захищав церкву Московського патріархату, ймовірно 24 серпня незаконно виїхав за кордон до Молдови, звідки вирушив далі - в Італію.

Верховна РадаОфіс генпрокуроракордон
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