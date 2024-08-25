Правоохоронці перевіряють інформацію про незаконний виїзд нардепа Дмитрука за кордон
Правоохоронці перевіряють інформацію щодо можливого незаконного виїзду за кордон нардепа Артема Дмитрука, якому 25 серпня оголосили підозру через напади на правоохоронця та військового.
Джерело: речниця Офісу генпрокурора Надія Максимець у коментарі "Українській правді"
Пряма мова: "На даний час прокурорами спільно зі слідчими та оперативними підрозділами Державного бюро розслідувань, а також Держприкорднослужбою перевіряється інформація щодо можливого незаконного перетину державного кордону народним депутатом України та причетності інших осіб до організації незаконного перетину державного кордону цим народним депутатом.
В межах кримінального кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 332 КК України, тривають першочергові слідчі дії, спрямовані на встановлення цих обставин".
Що передувало: Як повідомили УП джерела у правоохоронних органах, позафракційний народний депутат Артем Дмитрук, який в Україні захищав церкву Московського патріархату, ймовірно 24 серпня незаконно виїхав за кордон до Молдови, звідки вирушив далі - в Італію.