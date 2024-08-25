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Правоохранители проверяют информацию о незаконном выезде нардепа Дмитрука за границу

Валентина РоманенкоВоскресенье, 25 августа 2024, 18:08
Правоохранители проверяют информацию о незаконном выезде нардепа Дмитрука за границу
Артем Дмитрук. фото из Facebook нардепа

Правоохранители проверяют информацию о возможном незаконном выезде за границу нардепа Артема Дмитрука, которому 25 августа объявили подозрение из-за нападения на правоохранителя и военного.

Источник: спикер Офиса генпрокурора Надежда Максимец в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь: "В настоящее время прокурорами совместно со следователями и оперативными подразделениями Государственного бюро расследований, а также Госпогранслужбой проверяется информация о возможном незаконном пересечении государственной границы народным депутатом Украины и причастности других лиц к организации незаконного пересечения государственной границы этим народным депутатом.

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В рамках уголовного уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 332 УК Украины, продолжаются первоочередные следственные действия, направленные на установление этих обстоятельств".

Что предшествовало: Как сообщили УП источники в правоохранительных органах, внефракционный народный депутат Артем Дмитрук, который в Украине защищал церковь Московского патриархата, вероятно 24 августа незаконно выехал за границу в Молдову, откуда отправился дальше - в Италию.

Верховная РадаОфис генпрокурораграница
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