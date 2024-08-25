"Беларускі Гаюн": Війська на кордоні не становлять загрози для України

Моніторингова група "Беларускі Гаюн" стверджує, що угруповання білоруських військ на кордоні з Україною налічує близько 1100 осіб і не становить загрози.

Джерело: "Беларускі Гаюн" у відповідь на заяву МЗС України про скупчення білоруських військ біля кордону під виглядом навчань

Дослівно: "Звернемо увагу, що за даними "Беларускі Гаюн", угруповання, сконцентроване біля кордону з Україною, становить приблизно 1100 осіб особового складу, і така кількість сил, що перекидаються до кордону, не несе загрози для України.

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Також звернемо увагу, що війська розташовані на глибині до 50 кілометрів від кордону.

Ми вважаємо, що поточна ескалація обстановки на кордоні переслідує інформаційні та політичні, а не військові цілі".

Що передувало: У неділю ввечері Міністерство закордонних справ України заявило про зосередження значної кількості особового складу і техніки збройних сил Білорусі біля кордону з Україною під виглядом навчань, а також про присутність там колишніх "вагнерівців", і закликало не робити трагічних помилок під тиском Москви.