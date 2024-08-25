"Беларускі Гаюн": Війська на кордоні не становлять загрози для України
Моніторингова група "Беларускі Гаюн" стверджує, що угруповання білоруських військ на кордоні з Україною налічує близько 1100 осіб і не становить загрози.
Джерело: "Беларускі Гаюн" у відповідь на заяву МЗС України про скупчення білоруських військ біля кордону під виглядом навчань
Дослівно: "Звернемо увагу, що за даними "Беларускі Гаюн", угруповання, сконцентроване біля кордону з Україною, становить приблизно 1100 осіб особового складу, і така кількість сил, що перекидаються до кордону, не несе загрози для України.
Також звернемо увагу, що війська розташовані на глибині до 50 кілометрів від кордону.
Ми вважаємо, що поточна ескалація обстановки на кордоні переслідує інформаційні та політичні, а не військові цілі".
Що передувало: У неділю ввечері Міністерство закордонних справ України заявило про зосередження значної кількості особового складу і техніки збройних сил Білорусі біля кордону з Україною під виглядом навчань, а також про присутність там колишніх "вагнерівців", і закликало не робити трагічних помилок під тиском Москви.