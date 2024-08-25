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"Беларускі Гаюн": Войска на границе не несут угрозы для Украины

Катерина ТищенкоВоскресенье, 25 августа 2024, 21:55
Беларускі Гаюн: Войска на границе не несут угрозы для Украины
белорусские военные на параде в Минске, иллюстративное фото Getty Images

Мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" утверждает, что группировка белорусских войск на границе с Украиной составляет около 1100 человек и не несет угрозы.

Источник: "Беларускі Гаюн" в ответ на заявление МИД Украины о скоплении белорусских войск возле границы под видом учений

Дословно: "Обратим внимание, что по данным "Беларускі Гаюн", группировка, сконцентрированная у границы с Украиной, составляет около 1100 человек л/с, и данное количество перебрасываемых к границе сил не несет угрозы для Украины.

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Также обратим внимание, что войска расположены на глубине до 50 километров от границы.

Мы считаем, что текущая эскалация обстановки на границе преследует информационные и политические, а не военные цели".

Что предшествовало: В воскресенье вечером Министерство иностранных дел Украины заявило о сосредоточении значительного количества личного состава и техники вооруженных сил Беларуси у границы с Украиной под видом учений, а также о присутствии там бывших "вагнеровцев", и призвало не делать трагических ошибок под давлением Москвы.

БеларусьВооруженные силыграница
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