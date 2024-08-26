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WSJ: Адміністрація Байдена обережно чекає, чи окупиться "авантюра Зеленського"

Олена ІвашківПонеділок, 26 серпня 2024, 00:47
WSJ: Адміністрація Байдена обережно чекає, чи окупиться авантюра Зеленського
Російські кошенята сидять на ящиках з боєприпасами на позиціях українських військових у Курській області, фото: Getty Images

Американські офіційні особи кажуть, що мета українських військових в Курській області є потрійною: змусити Росію відвести війська зі сходу України; зруйнувати наратив про поразку на полі бою; покращити позицію України напередодні потенційних мирних переговорів. Наразі всі три цілі були досягнуті, хоча і в обмеженій мірі.

Джерело: The Wall Street Journal

Деталі: Як йдеться у статті, США спочатку були збентежені тим, чому Україна пішла на такий різкий крок і що буде далі. "Брови були підняті дуже високо", - сказав високопоставлений чиновник адміністрації.

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Тепер адміністрація обережно чекає, чи окупиться авантюра Зеленського. 

WSJ зазначає, що США дають Україні простір для проведення Курської операції, але намагаються уникати публічного залучення до цього питання, кажуть офіційні особи. 

Від Білого дому та Пентагону до штаб-квартири Європейського командування США в Німеччині офіційні особи спостерігають за цим із обережним оптимізмом.

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Пряма мова високопосадовця Пентагону з питань спецоперацій Кріса Майєра: "Я думаю, що на певному рівні це ще раз демонструє крихкість російської військової безпеки, що вони виявилися не готовими до цієї події". 

Нагадаємо: 

Курська область війнаСША
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