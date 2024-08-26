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WSJ: Администрация Байдена осторожно ждет, окупится ли "авантюра Зеленского"

Алена ИвашкивПонедельник, 26 августа 2024, 00:47
WSJ: Администрация Байдена осторожно ждет, окупится ли авантюра Зеленского
Российские котята сидят на ящиках с боеприпасами на позициях украинских военных в Курской области, фото: Getty Images

Американские официальные лица говорят, что цель украинских военных в Курской области является тройной: заставить Россию отвести войска с востока Украины; разрушить нарратив о поражении на поле боя; улучшить позицию Украины накануне потенциальных мирных переговоров. Сейчас все три цели были достигнуты, хотя и в ограниченной степени.

Источник: The Wall Street Journal

Детали: Как говорится в статье, США сначала были смущены тем, почему Украина пошла на такой резкий шаг и что будет дальше. "Брови были подняты очень высоко", - сказал высокопоставленный чиновник администрации.

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Теперь администрация осторожно ждет, окупится ли авантюра Зеленского. 

WSJ отмечает, что США дают Украине пространство для проведения Курской операции, но стараются избегать публичного привлечения к этому вопросу, говорят официальные лица. 

От Белого дома и Пентагона до штаб-квартиры Европейского командования США в Германии официальные лица наблюдают за этим с осторожным оптимизмом.

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Прямая речь высокопоставленного чиновника Пентагона по вопросам спецопераций Криса Майера: "Я думаю, что на определенном уровне это еще раз демонстрирует хрупкость российской военной безопасности, что они оказались не готовы к этому событию". 

Напомним: 

Курская область войнаСША
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