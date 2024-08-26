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WP: в Курской области в плен попали по меньшей мере 247 российских солдат

Алена ИвашкивПонедельник, 26 августа 2024, 02:44
WP: в Курской области в плен попали по меньшей мере 247 российских солдат
Украинский офицер смотрит в камеру, где удерживают российских военнопленных, фото: GENYA SAVILOV/AFP via Getty Images

Издание The Washington Post, изучив более ста видеозаписей и фотографий, сделанных с начала Курской операции, подтвердило плен по меньшей мере 247 российских солдат.

Источник: The Washington Post

Детали: Речь идет о видеозаписях, снятых самими украинскими военными, и кадры, сделанные фотографом The Washington Post в лагере для военнопленных, где удерживают, в частности, российских срочников.

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В статье также отмечается, что молодые российские военные, кажется, сдавались в плен без сопротивления.

Издание при этом отмечает, что журналисты проверили далеко не все видео и фото с пленными, которые продолжают появляться в сети, а потому предполагает, что количество российских военных, попавших в руки ВСУ, значительно выше.

Напомним: 

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