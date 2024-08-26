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Росіяни випустили ракети, у повітрі ще 6 бомбардувальників Ту-22М3, у Харкові – вибухи

Ірина БалачукПонеділок, 26 серпня 2024, 08:02
Росіяни випустили ракети, у повітрі ще 6 бомбардувальників Ту-22М3, у Харкові – вибухи
ТУ-22М3. Фото: Настоящее время

Повітряні сили повідомили про те, що окупанти запустили ракети по території України, також Росія підняла у повітря 6 дальніх стратегічних бомбардувальників-ракетоносців Ту-22М3. У соцмережах повідомляють про вибухи у Харкові, Кривому Розі, Вінниці.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ, мер Харкова Ігор Терехов, голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram

Дослівно ПС: "В повітрі 6 літаків Ту-22М3!".

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Деталі: Після цього Повітряні сили повідомили про 2 ракети, які летіли курсом на Чернігівщину і про ракети на Полтавщині, які летіли у південно-західному напрямку.

Також ПС написали про крилату ракету, яка рухалася з Херсонщини у північно-західному напрямку і ракету у напрямку Запоріжжя.

Дослівно ПС: "КР на Чернігівщині у південно-західному напрямку! КР на Миргород! КР на Кропивницький! Загроза для Київщини!".

ВІДЕО ДНЯ

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про те, що у Харкові лунають вибухи і закликав мешканців перебувати в укриттях.

Голова Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що "через безпекову ситуацію на деякий час буде перекрито рух греблею ДніпроГЕС".  

Пізніше Повітряні сили повідомили про повітряні цілі у Дніпрі, Вінниці, Кривому Розі і про ракети курсом на Дніпро і Хмельниччину.

КМВА повідомила, що у столиці і на Київщині працює ППО.

Повітряні сили ЗСУракетний удар
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