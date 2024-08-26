Россияне выпустили ракеты, в воздухе еще 6 бомбардировщиков Ту-22М3, у Харькове – взрывы
Воздушные силы сообщили о том, что оккупанты запустили ракеты по территории Украины, также Россия подняла в воздух 6 дальних стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-22М3. В соцсетях сообщают о взрывах в Харькове, Кривом Роге, Виннице.
Источник: Воздушные силы ВСУ, мэр Харькова Игорь Терехов, глава Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram
Дословно ВС: "В воздухе 6 самолетов Ту-22М3!".
Детали: После этого Воздушные силы сообщили о 2 ракетах, которые летели курсом на Черниговщину и о ракетах на Полтавщине, которые летели в юго-западном направлении.
Также ВС написали о крылатой ракете, которая двигалась с Херсонщины в северо-западном направлении и ракете в направлении Запорожья.
Дословно ВС: "КР на Черниговщине в юго-западном направлении! КР на Миргород! КР на Кропивницкий! Угроза для Киевщины!".
Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о том, что в Харькове раздаются взрывы и призвал жителей находиться в укрытиях.
Глава Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил, что "из-за ситуации с безопасностью на некоторое время будет перекрыто движение по плотине ДнепроГЭС".
Позже Воздушные силы сообщили о воздушных целях в Днепре, Виннице, Кривом Роге и о ракетах курсом на Днепр и Хмельнитчину.
КГВА сообщила, что в столице и на Киевщине работает ПВО.