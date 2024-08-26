Внаслідок масованої атаки РФ постраждали 15 областей України: є поранені та загиблі

Внаслідок повітряного нападу Російської Федерації 26 серпня постраждали 15 областей України.

Джерело: прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram

Пряма мова: "15 областей постраждали сьогодні внаслідок російської масованої атаки. Ворог застосував різні види озброєння: БпЛА, крилаті ракети, "Кинджали". Є поранені та загиблі. Щирі співчуття рідним і близьким.

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Ціллю російських терористів знову стала енергетична інфраструктура. На жаль, є пошкодження в низці регіонів. "Укренерго" вимушене застосувати екстрені відключення електроенергії, щоби стабілізувати систему.

Голови ОВА отримали завдання розгорнути за потреби "Пункти незламності".

Деталі: Шмигаль вкотре наголосив: щоби зупинити варварський обстріл українських міст, необхідно знищувати те, звідки запускаються російські ракети.

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Для цього Україні потрібна далекобійна зброя та дозвіл партнерів бити нею по російських об'єктах. Український уряд розраховує на підтримку союзників.

Що передувало: В ніч на 26 серпня Росія запустила по Україні кілька десятків дронів-камікадзе типу "Шахед". Вранці ворог вдарив ще й крилатими ракетами та балістикою. Вибухи лунали в Києві, Луцьку, Запоріжжі, Одесі, Харкові та інших містах.

Наслідки комбінованої атаки противника уточнюються.