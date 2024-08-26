В результате массированной атаки РФ пострадали 15 областей Украины: есть раненые и погибшие

В результате воздушного нападения Российской Федерации 26 августа пострадали 15 областей Украины.

Источник: премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram

Прямая речь: "15 областей пострадали сегодня в результате российской массированной атаки. Враг применил различные виды вооружения: БпЛА, крылатые ракеты, "Кинжалы". Есть раненые и погибшие. Искренние соболезнования родным и близким.

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Целью российских террористов снова стала энергетическая инфраструктура. К сожалению, есть повреждения в ряде регионов. "Укрэнерго" вынуждено применить экстренные отключения электроэнергии, чтобы стабилизировать систему.

Председатели ОВА получили задание развернуть при необходимости "Пункты незламности".

Детали: Шмыгаль в очередной раз подчеркнул: чтобы остановить варварский обстрел украинских городов, необходимо уничтожать то, откуда запускаются российские ракеты.

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Для этого Украине нужно дальнобойное оружие и разрешение партнеров бить им по российским объектам. Украинское правительство рассчитывает на поддержку союзников.

Что предшествовало: В ночь на 26 августа Россия запустила по Украине несколько десятков дронов-камикадзе типа "Шахед". Утром враг ударил еще и крылатыми ракетами и баллистикой. Взрывы раздавались в Киеве, Луцке, Запорожье, Одессе, Харькове и других городах.

Последствия комбинированной атаки противника уточняются.