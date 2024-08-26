Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В результате массированной атаки РФ пострадали 15 областей Украины: есть раненые и погибшие

Валентина РоманенкоПонедельник, 26 августа 2024, 10:43
В результате массированной атаки РФ пострадали 15 областей Украины: есть раненые и погибшие
фото ГСЧС

В результате воздушного нападения Российской Федерации 26 августа пострадали 15 областей Украины.

Источник: премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram

Прямая речь: "15 областей пострадали сегодня в результате российской массированной атаки. Враг применил различные виды вооружения: БпЛА, крылатые ракеты, "Кинжалы". Есть раненые и погибшие. Искренние соболезнования родным и близким.

Реклама:

Целью российских террористов снова стала энергетическая инфраструктура. К сожалению, есть повреждения в ряде регионов. "Укрэнерго" вынуждено применить экстренные отключения электроэнергии, чтобы стабилизировать систему.

Председатели ОВА получили задание развернуть при необходимости "Пункты незламности".

Детали: Шмыгаль в очередной раз подчеркнул: чтобы остановить варварский обстрел украинских городов, необходимо уничтожать то, откуда запускаются российские ракеты.

ВИДЕО ДНЯ

Для этого Украине нужно дальнобойное оружие и разрешение партнеров бить им по российским объектам. Украинское правительство рассчитывает на поддержку союзников.

Что предшествовало: В ночь на 26 августа Россия запустила по Украине несколько десятков дронов-камикадзе типа "Шахед". Утром враг ударил еще и крылатыми ракетами и баллистикой. Взрывы раздавались в Киеве, Луцке, Запорожье, Одессе, Харькове и других городах.

Последствия комбинированной атаки противника уточняются.

ракетный ударвойнаэнергетикаШмыгаль
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский уволил Олещука с должности командующего Воздушных сил

Туск: Украина не будет членом ЕС, если не урегулирует исторические проблемные вопросы с Польшей

Готовится увольнение главы "Укрэнерго" Кудрицкого – источники

МИД Украины призвал Монголию арестовать Путина во время его визита по ордеру МУС

Подоляк опроверг собственное заявление об остановке транзита российской нефти

обновлено, видеоВ Харькове количество погибших от российского удара возросло до 5, еще 47 человек ранены

Все новости...
ракетный удар
Кулеба после ракетного удара РФ попросил у союзников две вещи
ОВА: На Ивано-Франковщине россияне повредили объект инфраструктуры: три человека пострадали
Россия атаковала энергетику Украины: запустила более 100 ракет и около 100 "Шахедов" – Зеленский
Последние новости
03:40
Россияне атаковали 13 общин Сумщины, ранили человека
03:06
велоспорт37-летний Вудс выиграл 13-й горный этап Вуэльты-2024
02:48
На Киевщине работала ПВО, в столице объявляли третью за ночь воздушную тревогу
02:30
обновляется от 00:10Вражеские беспилотники атакуют Украину
01:30
видеоКличко: По обновленному участку между киевскими станциями метро прошел пробный поезд
01:12
Украинский легкоатлет завоевал бронзу на этапе Бриллиантовой лиги
01:02
теннисРассыпалась в решающем сете: Костюк уступила Наварро на US Open-2024
00:54
Враг оккупировал Карловку в Донецкой области – DeepState
00:53
Военный учет без ВЛК и повестки в новые адреса: что изменилось в мобилизационных правилах
00:20
ОбновленоВ Киеве объявляли воздушную тревогу из-за угрозы баллистики
Все новости...
Реклама:
Реклама: