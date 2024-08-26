На 8 добу пожежі на нафтобазі в Ростовській області виник новий осередок вогню

На нафтобазі в Пролетарську в неділю 25 серпня виник новий, четвертий осередок пожежі: вогонь перекинувся на цистерни в західній частині бази.

Джерело: російська служба "Радіо Свобода"

Деталі: Видання проаналізувало супутниковий знімок, зроблений о 14.41 за місцевим часом у неділю. Вогонь дійшов до четвертого з лівого боку ряду резервуарів. За однією з версій російських телеграм-каналів, у цій частині нафтобази може зберігатися вибухонебезпечний гас.

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Нафтобазу "Кавказ" Росрезерву поруч із містом Пролетарськ Ростовської області атакували українські безпілотники 18 серпня. Ще один удар, за непідтвердженими даними, було завдано вже після початку пожежі, 23 серпня.

За даними російських ЗМІ, під час спроб загасити вогонь постраждали десятки пожежників. Дим від вогню простягається в небі на 60 з гаком кілометрів, але влада Ростовської області каже, що загрози для здоров'я людей і погіршення показників якості повітря не зафіксовано.