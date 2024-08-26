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На 8-е сутки пожара на нефтебазе в Ростовской области возник новый очаг огня

Валентина РоманенкоПонедельник, 26 августа 2024, 11:25
На 8-е сутки пожара на нефтебазе в Ростовской области возник новый очаг огня
спутниковое фото с ТГ «Радио Свобода»

На нефтебазе в Пролетарске в воскресенье 25 августа возник новый, четвертый очаг пожара: огонь перекинулся на цистерны в западной части базы.

Источник: российская служба "Радио Свобода"

Детали: Издание проанализировало спутниковый снимок, сделанный в 14.41 по местному времени в воскресенье. Огонь дошел до четвертого с левой стороны ряда резервуаров. По одной из версий российских телеграм-каналов, в этой части нефтебазы может храниться взрывоопасный керосин.

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Нефтебаза "Кавказ" Росрезерва рядом с городом Пролетарск Ростовской области была атакована украинскими беспилотниками 18 августа. Еще один удар по неподтвержденным данным был нанесен уже после начала пожара, 23 августа.

По данным российских СМИ, при попытках потушить огонь пострадали десятки пожарных. Дым от огня простирается в небе на 60 с лишним километров, но власти Ростовской области говорят, что угрозы для здоровья людей и ухудшения показателей качества воздуха не зафиксировано.

Росcияпожарбеспилотникивойна
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