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Після масованої атаки РФ по Україні у Молдові почались перебої в енергосистемі

Марія Ємець, Олександр ШумілінПонеділок, 26 серпня 2024, 12:24
Після масованої атаки РФ по Україні у Молдові почались перебої в енергосистемі
Фото: Getty Images

Молдовський оператор  Moldelectrica повідомив про перебої в енергосистемі у зв’язку з ранковою атакою РФ по українській критичній інфраструктурі, але не очікує серйозних проблем.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Newsmaker, що наводить оголошення пресслужби компанії

Деталі: Moldelectrica оголосила про перебої в енергосистемі спільного блоку Україна-Молдова внаслідок ранкової повітряної атаки РФ на українську інфраструктуру.

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"Зараз ситуація під контролем. У нас достатньо місцевої генерації, щоб впоратися з незначними перебоями", – заявили у компанії. 

Нагадаємо, Польща знову піднімала військову авіацію під час масованої ракетної атаки РФ вранці 26 серпня. 

На цей час відомо про щонайменш чотирьох загиблих та 11 поранених у різних областях.

РосіяМолдова
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