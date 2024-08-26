После массированной атаки РФ по Украине в Молдове начались перебои в энергосистеме

Молдавский оператор Moldelectrica сообщил о перебоях в энергосистеме в связи с утренней атакой РФ по украинской критической инфраструктуре, но не ожидает серьезных проблем.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Newsmaker, приводящий объявление пресс-службы компании

Детали: Moldelectrica объявила о перебоях в энергосистеме общего блока Украина-Молдова в результате утренней воздушной атаки РФ на украинскую инфраструктуру.

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"Сейчас ситуация под контролем. У нас достаточно местной генерации, чтобы справиться с незначительными перебоями", - заявили в компании.

Напомним, Польша снова поднимала военную авиацию во время массированной ракетной атаки РФ утром 26 августа.

В настоящее время известно о по меньшей мере четырех погибших и 11 раненых в разных областях.