Російська атака: в різних областях уже 5 загиблих, щонайменше 17 поранених
У результаті російської комбінованої атаки у Житомирській області загинула жінка, на Одещині – 7 поранених, серед яких 2 дітей; загалом відомо, що окупанти убили 5 цивільних: по одній людині у Луцьку, на Запоріжжі, Дніпропетровщині та Харківщині.
Джерело: голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко та голова Одеської ОВА Олег Кіпер у Telegram
Пряма мова Бунечка: "На Житомирщині від масованої ракетної атаки постраждали житлові будинки та об'єкти критичної інфраструктури. Нажаль, за попередніми даними, внаслідок терористичних дій російського режиму загинула жінка".
Деталі: Голова ОВА додав, що через складну ситуацію в енергосистемі введено аварійні відключення світла. На місцях працюють рятувальники та ремонтні бригади.
Голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що у регіоні 4 поранених, серед яких дитина; били окупанти по енергетичній та цивільній інфраструктурі.
Пряма мова Кіпера: "Внаслідок атаки четверо людей отримали поранення, серед них – 10-річний хлопчик. Троє постраждалих, зокрема й дитина, госпіталізовані у стані середнього ступеня важкості. Їм надається вся необхідна допомога".
Деталі: Голова ОВА додав, що внаслідок падіння уламків ракет пошкоджені приватні будинки та велика кількість автотранспорту.
"Також в Одеському районі є збої в роботі електроенергії. Всі відповідні служби усувають наслідки атаки росіян", – підсумував Кіпер.
Станом на 11:00 загалом від російського удару загинули 4 людини (по одній у Луцьку, на Запоріжжі, Дніпропетровщині та Житомирщині) і щонайменше 12 осіб дістали поранення (5 у Полтавській області, по 1 у Луцьку, Київській та Дніпропетровській області та 4 в Одеській області).
Доповнено: Згодом Кіпер повідомив, що кількість постраждалих внаслідок російської атаки по Одещині зросла до 7 людей. За його словами, у медзаклад в стані середнього ступеню важкості госпіталізована 60-річна жінка. Також двоє дітей (10-річна дівчинка та 8-річний хлопчик) отримали забої й садна.
Також стало відомо, що одна людина загинула та ще дві дістали поранення у результаті російського удару по Ізюмському району Харківської області.
Передісторія:
- Раніше Повітряні сили повідомили про те, що окупанти запустили ракети по території України, також писали, що Росія підняла у повітря 6 дальніх стратегічних бомбардувальників-ракетоносців Ту-22М3. У соцмережах повідомляють про вибухи у Харкові, Кривому Розі, Вінниці.
- У Києві, Луцьку працювала ППО, вибухи лунали в Харкові, Запоріжжі, Одесі та інших містах.
- У результаті російського комбінованого удару по Україні у місті Луцьк, що на Волині, пошкоджений багатоквартирний будинок та об’єкт інфраструктури, одна людина загинула.
- Також російські війська поцілили по промисловому об’єкту у Полтавській області, там 5 людей дістали поранення.
- Відомо про одного загиблого у Дніпропетровській області і про одного у Запорізькій області.
- Внаслідок масованої російської повітряної атаки РФ є пошкодження інфраструктурних об’єктів та потерпілий у Київській області.
- Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що внаслідок повітряного нападу Російської Федерації 26 серпня постраждали 15 областей України.