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Російська атака: в різних областях уже 5 загиблих, щонайменше 17 поранених

Ірина БалачукПонеділок, 26 серпня 2024, 12:45
Російська атака: в різних областях уже 5 загиблих, щонайменше 17 поранених
Наслідки російських ударів по Одещині 26 серпня. Фото ДСНС

У результаті російської комбінованої атаки у Житомирській області загинула жінка, на Одещині – 7 поранених, серед яких 2 дітей; загалом відомо, що окупанти убили 5 цивільних: по одній людині у Луцьку, на Запоріжжі, Дніпропетровщині та Харківщині.

Джерело: голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко та голова Одеської ОВА Олег Кіпер у Telegram

Пряма мова Бунечка: "На Житомирщині від масованої ракетної атаки постраждали житлові будинки та об'єкти критичної інфраструктури. Нажаль, за попередніми даними, внаслідок терористичних дій російського режиму загинула жінка".

Деталі: Голова ОВА додав, що через складну ситуацію в енергосистемі введено аварійні відключення світла. На місцях працюють рятувальники та ремонтні бригади.

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що у регіоні 4 поранених, серед яких дитина; били окупанти по енергетичній та цивільній інфраструктурі. 

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Наслідки російських ударів по Одещині 26 серпня 
Фото ДСНС

Пряма мова Кіпера: "Внаслідок атаки четверо людей отримали поранення, серед них – 10-річний хлопчик. Троє постраждалих, зокрема й дитина, госпіталізовані у стані середнього ступеня важкості. Їм надається вся необхідна допомога". 

 
Наслідки російських ударів по Одещині 26 серпня 
Фото ДСНС

Деталі: Голова ОВА додав, що внаслідок падіння уламків ракет пошкоджені приватні будинки та велика кількість автотранспорту.

"Також в Одеському районі є збої в роботі електроенергії. Всі відповідні служби усувають наслідки атаки росіян", – підсумував Кіпер. 

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Наслідки російських ударів по Одещині 26 серпня 
Фото ДСНС

Станом на 11:00 загалом від російського удару загинули 4 людини (по одній у Луцьку, на Запоріжжі, Дніпропетровщині та Житомирщині) і щонайменше 12 осіб дістали поранення (5 у Полтавській області, по 1 у Луцьку, Київській та Дніпропетровській області та 4 в Одеській області).

Доповнено: Згодом Кіпер повідомив, що кількість постраждалих внаслідок російської атаки по Одещині зросла до 7 людей. За його словами, у медзаклад в стані середнього ступеню важкості госпіталізована 60-річна жінка. Також двоє дітей (10-річна дівчинка та 8-річний хлопчик) отримали забої й садна.

Також стало відомо, що одна людина загинула та ще дві дістали поранення у результаті російського удару по Ізюмському району Харківської області.

Передісторія:

ЖитомирщинаОдеська областьракетний ударжертви
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