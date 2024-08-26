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У Путина заявили, что переговоры с Украиной "потеряли свою актуальность"

Александр ШумилинПонедельник, 26 августа 2024, 13:26
У Путина заявили, что переговоры с Украиной потеряли свою актуальность
Фото: Getty Images

Пресс-секретарь правителя России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что переговоры с Украиной сейчас "потеряли свою актуальность".

Источник: российское агентство "РИА Новости", которое приводит слова Пескова

Прямая речь Пескова: "Вы знаете, что тема переговоров сейчас, она изрядно потеряла свою актуальность. Сообщения о различных контактах в СМИ публикуются очень много, и далеко не все имеют, собственно, правдивый характер".

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Детали: Так Песков ответил на вопрос о возможных переговорах между Украиной и Россией, о которых писало западное издание The Washington Post 17 августа. По данным журналистов в августе Украина и Россия должны были отправить делегации в Доху для переговоров по заключению исторического соглашения, которое бы прекратило удары по энергетике и энергетической инфраструктуре с обеих сторон.

26 августа Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине. Подавляющее количество целей составили энергетические объекты. 

ПутинУкраина
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