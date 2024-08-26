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Росія атакувала енергетику України: запустила понад 100 ракет і близько 100 "Шахедів" – Зеленський

Ірина БалачукПонеділок, 26 серпня 2024, 12:55
Росія атакувала енергетику України: запустила понад 100 ракет і близько 100 Шахедів – Зеленський
Наслідки російських ударів по Одещині 26 серпня. Фото ДСНС

Уночі та вранці 26 серпня російські окупанти атакували цивільну та енергетичну інфраструктуру України, застосувавши понад 100 ракет та близько 100 ударних дронів типу "Шахед".

Джерело: президент України Володимир Зеленський у Telegram

Пряма мова Зеленського: "Це був один з найбільших ударів – комбінований. Більше сотні ракет різних типів та близько сотні "Шахедів". І як більшість попередніх російських ударів, цей такий же підлий, націлений на критичну цивільну інфраструктуру. По більшості наших регіонів, від Харківщини та Києва до Одеси і західних областей. На жаль, є загиблі. Мої співчуття всім рідним та близьким. Є десятки поранених – усім надається необхідна допомога".

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Деталі: За словами президента, є багато пошкоджень в енергетиці. Водночас він підкреслив, що всюди вже тривають відновлювальні роботи – ремонтні бригади працюватимуть цілодобово і електрику мешканцям повернуть.

"Путін собі не зраджує: це хвора істота – всім уже давно зрозуміло. Але так само зрозуміло: він може робити тільки те, що світ йому дозволяє робити. Слабкість, недостатність рішень у відповідь живить терор", – наголосив президент.

Він додав, що "кожен лідер, кожен наш партнер знає, які сильні рішення потрібні, щоб припинити війну зробити це справедливо.

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"Не може бути в Україні обмежень у далекобійності, коли в терористів немає таких обмежень. Не може бути в захисників життя обмежень у зброї, коли Росія використовує і власну зброю всіх типів, і "Шахеди", і балістику з Північної Кореї. Америка, Британія, Франція, інші партнери мають силу, щоб допомогти нам зупинити терор. Потрібні рішення", – підсумував Зеленський.

Передісторія:

Зеленськийракетний ударШахеденергетика
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