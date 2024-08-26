На Київщині ППО працює по безпілотниках противника
Понеділок, 26 серпня 2024, 14:32
У Київській області протиповітряна оборона працює по російських дронах, мешканців просять залишатися в укритті.
Джерело: КОВА
Дослівно: "Сили ППО працюють по ворожих БпЛА.
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Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку.
Дотримуйтеся інформаційної тиші – не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників".
Нагадаємо: В низці регіонів України, включно зі столицею, станом на полудень 26 серпня йшло полювання на ворожі дрони-камікадзе.
ВІДЕО ДНЯ
В ніч на 26 серпня Росія запустила по Україні кілька десятків дронів-камікадзе типу "Шахед". Вранці ворог вдарив ще й крилатими ракетами та балістикою.
Наслідки комбінованої атаки противника уточнюються.