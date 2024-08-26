Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

На Київщині ППО працює по безпілотниках противника

Валентина РоманенкоПонеділок, 26 серпня 2024, 14:32
На Київщині ППО працює по безпілотниках противника
Мобільні вогневі групи на Київщині. Ілюстративне фото УП

У Київській області протиповітряна оборона працює по російських дронах, мешканців просять залишатися в укритті.

Джерело: КОВА

Дослівно: "Сили ППО працюють по ворожих БпЛА.

Реклама:

Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку.

Дотримуйтеся інформаційної тиші – не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників".

Нагадаємо: В низці регіонів України, включно зі столицею, станом на полудень 26 серпня йшло полювання на ворожі дрони-камікадзе.

ВІДЕО ДНЯ

В ніч на 26 серпня Росія запустила по Україні кілька десятків дронів-камікадзе типу "Шахед". Вранці ворог вдарив ще й крилатими ракетами та балістикою.

Наслідки комбінованої атаки противника уточнюються.

ШахедКиївська областьППО
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський звільнив Олещука з посади командувача Повітряних сил

Туск: Україна не буде членом ЄС, якщо не врегулює історичні проблемні питання з Польщею

Готується звільнення голови "Укренерго" Кудрицького — джерела

МЗС України закликало Монголію арештувати Путіна під час його візиту за ордером МКС

Подоляк спростував власну заяву про зупинку транзиту російської нафти

оновлено, відеоУ Харкові кількість загиблих від російського удару зросла до 5, ще 47 людей поранені

Усі новини...
Шахед
Росія атакувала енергетику України: запустила понад 100 ракет і близько 100 "Шахедів" – Зеленський
ППО досі полює на "Шахеди": в низці областей триває повітряна тривога
Київська МВА: місто відбило першу хвилю "Шахедів"
Останні новини
03:40
Росіяни атакували 13 громад Сумщини, поранили людину
03:06
велоспорт37-річний Вудс виграв 13-й гірський етап Вуельти-2024
02:48
На Київщині працює ППО, у столиці оголосили третю за ніч повітряну тривогу
02:30
оновлюється від 00:10Ворожі безпілотники атакують Україну
01:30
відеоКличко: Оновленою ділянкою між київськими станціями метро пройшов пробний потяг
01:12
Український легкоатлет здобув бронзу на етапі Діамантової ліги
01:02
тенісРозсипалась у вирішальному сеті: Костюк поступилась Наварро на US Open-2024
00:54
Ворог окупував Карлівку на Донеччині – DeepState
00:53
Військовий облік без ВЛК і повістки на нові адреси: що змінилося у мобілізаційних правилах
00:20
оновленоУ Києві оголошували повітряну тривогу через загрозу балістики
Усі новини...
Реклама:
Реклама: