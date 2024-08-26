На Киевщине ПВО работает по беспилотникам противника
Понедельник, 26 августа 2024, 14:32
В Киевской области противовоздушная оборона работает по российским дронам, жителей просят оставаться в укрытии.
Источник: КОВА
Дословно: "Силы ПВО работают по вражеским БпЛА.
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Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности.
Придерживайтесь информационной тишины - не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников".
Напомним: В ряде регионов Украины, включая столицу, по состоянию на полдень 26 августа шла охота на вражеские дроны-камикадзе.
ВИДЕО ДНЯ
В ночь на 26 августа Россия запустила по Украине несколько десятков дронов-камикадзе типа "Шахед". Утром враг ударил еще и крылатыми ракетами и баллистикой.
Последствия комбинированной атаки противника уточняются.