Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

На Киевщине ПВО работает по беспилотникам противника

Валентина РоманенкоПонедельник, 26 августа 2024, 14:32
На Киевщине ПВО работает по беспилотникам противника
Мобильные огневые группы на Киевщине. Иллюстративное фото УП

В Киевской области противовоздушная оборона работает по российским дронам, жителей просят оставаться в укрытии.

Источник: КОВА

Дословно: "Силы ПВО работают по вражеским БпЛА.

Реклама:

Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности.

Придерживайтесь информационной тишины - не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников".

Напомним: В ряде регионов Украины, включая столицу, по состоянию на полдень 26 августа шла охота на вражеские дроны-камикадзе.

ВИДЕО ДНЯ

В ночь на 26 августа Россия запустила по Украине несколько десятков дронов-камикадзе типа "Шахед". Утром враг ударил еще и крылатыми ракетами и баллистикой.

Последствия комбинированной атаки противника уточняются.

ШахедКиевская областьПВО
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский уволил Олещука с должности командующего Воздушных сил

Туск: Украина не будет членом ЕС, если не урегулирует исторические проблемные вопросы с Польшей

Готовится увольнение главы "Укрэнерго" Кудрицкого – источники

МИД Украины призвал Монголию арестовать Путина во время его визита по ордеру МУС

Подоляк опроверг собственное заявление об остановке транзита российской нефти

обновлено, видеоВ Харькове количество погибших от российского удара возросло до 5, еще 47 человек ранены

Все новости...
Шахед
Россия атаковала энергетику Украины: запустила более 100 ракет и около 100 "Шахедов" – Зеленский
ПВО еще охотится за "Шахедами": в ряде областей продолжается воздушная тревога
Киевская МВА: город отразил первую волну "Шахедов"
Последние новости
03:40
Россияне атаковали 13 общин Сумщины, ранили человека
03:06
велоспорт37-летний Вудс выиграл 13-й горный этап Вуэльты-2024
02:48
На Киевщине работала ПВО, в столице объявляли третью за ночь воздушную тревогу
02:30
обновляется от 00:10Вражеские беспилотники атакуют Украину
01:30
видеоКличко: По обновленному участку между киевскими станциями метро прошел пробный поезд
01:12
Украинский легкоатлет завоевал бронзу на этапе Бриллиантовой лиги
01:02
теннисРассыпалась в решающем сете: Костюк уступила Наварро на US Open-2024
00:54
Враг оккупировал Карловку в Донецкой области – DeepState
00:53
Военный учет без ВЛК и повестки в новые адреса: что изменилось в мобилизационных правилах
00:20
ОбновленоВ Киеве объявляли воздушную тревогу из-за угрозы баллистики
Все новости...
Реклама:
Реклама: