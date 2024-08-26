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Апеляційна палата ВАКС засудила до 3 років тюрми екснардепа Сольвара, бо наживався на компенсаціях

Олександр ШумілінПонеділок, 26 серпня 2024, 16:47
Апеляційна палата ВАКС засудила до 3 років тюрми екснардепа Сольвара, бо наживався на компенсаціях
Фото: kievvlast

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду визнало винним колишнього нардепа від "БПП" Руслана Сольвара у зловживанні службовим становищем, завдяки чому з державного бюджету було незаконно сплачено 361,5 тисяч гривень компенсацій.  

Джерело: повідомлення Спеціалізованої антикорупційної прокуратури

Дослівно: "26 серпня 2024 року Апеляційна палата ВАКС задовольнила апеляційна скаргу прокурора на вирок ВАКС від 14.06.2021, яким народного депутата України VIII скликання визнано невинуватим у незаконному отриманні компенсації на витрати за винайм номеру у готелі "Київ".

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Суд апеляційної інстанції погодився з доводами прокурора САП та постановив новий вирок, яким колишнього нардепа визнано винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України".

Деталі: Події, що вивчало слідство, відбувалися у 2018 році. Зараз екснардепу призначили покарання у виді 3 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади строком на 1 рік та зі штрафом у розмірі 8500 гривень.

Цю ухвалу Сольвар іще може оскаржити в касаційному порядку до Верховного Суду протягом трьох місяців.

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В суді зауважили, що це вдруге суд апеляційної інстанції скасував виправдувальний вирок, оскільки 22 вересня 2022 року Апеляційна палата ВАКС постановила обвинувальний вирок стосовно вказаної особи.

Однак, Об’єднана палата Верховного Суду скасувала це рішення та скерувала справу на новий розгляд до Апеляційної палати ВАКС.

У САП вказують, що під час слідства було зібрано достатньо доказів, які свідчать про вчинення нардепом кримінального правопорушення - народний депутат приховав отримання у спадщину квартири у столиці та не відмовився від компенсації за житло.

"Як наслідок, з державного бюджету було незаконно сплачено 361,5 тис. гривень компенсацій", - сказано у повідомленні САП.

корупціясуд
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