Апелляционная палата ВАКС приговорил к 3 годам заключения экс-нардепа Сольвара, потому что наживался на компенсациях

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда признала виновным бывшего нардепа от "БПП" Руслана Сольвара в злоупотреблении служебным положением, благодаря чему из государственного бюджета было незаконно уплачено 361,5 тысяч гривен компенсаций.

Источник: сообщение Специализированной антикоррупционной прокуратуры

Дословно: "26 августа 2024 года Апелляционная палата ВАКС удовлетворила апелляционную жалобу прокурора на приговор ВАКС от 14.06.2021, которым народный депутат Украины VIII созыва признан невиновным в незаконном получении компенсации на расходы за съем номера в гостинице „Киев".

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Суд апелляционной инстанции согласился с доводами прокурора САП и постановил новый приговор, которым бывший нардеп признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины".

Детали: События, которые изучало следствие, происходили в 2018 году. Сейчас экс-нардепу назначили наказание в виде 3 лет лишения свободы с лишением права занимать должности в органах государственной власти сроком на 1 год и со штрафом в размере 8500 гривен.

Это решение Сольвар еще может обжаловать в кассационном порядке в Верховном Суде в течение трех месяцев.

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В суде отметили, что это второй раз суд апелляционной инстанции отменил оправдательный приговор, поскольку 22 сентября 2022 года Апелляционная палата ВАКС постановила обвинительный приговор в отношении указанного лица.

Однако, Объединенная палата Верховного Суда отменила это решение и направила дело на новое рассмотрение в Апелляционную палату ВАКС.

В САП указывают, что во время следствия было собрано достаточно доказательств, свидетельствующих о совершении нардепом уголовного преступления - народный депутат скрыл получение в наследство квартиры в столице и не отказался от компенсации за жилье.

"Как следствие, из государственного бюджета было незаконно уплачено 361,5 тыс. гривен компенсаций", - говорится в сообщении САП.