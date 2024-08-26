Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Апелляционная палата ВАКС приговорил к 3 годам заключения экс-нардепа Сольвара, потому что наживался на компенсациях

Александр ШумилинПонедельник, 26 августа 2024, 16:47
Апелляционная палата ВАКС приговорил к 3 годам заключения экс-нардепа Сольвара, потому что наживался на компенсациях
Фото: kievvlast

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда признала виновным бывшего нардепа от "БПП" Руслана Сольвара в злоупотреблении служебным положением, благодаря чему из государственного бюджета было незаконно уплачено 361,5 тысяч гривен компенсаций. 

Источник: сообщение Специализированной антикоррупционной прокуратуры

Дословно: "26 августа 2024 года Апелляционная палата ВАКС удовлетворила апелляционную жалобу прокурора на приговор ВАКС от 14.06.2021, которым народный депутат Украины VIII созыва признан невиновным в незаконном получении компенсации на расходы за съем номера в гостинице „Киев".

Реклама:

Суд апелляционной инстанции согласился с доводами прокурора САП и постановил новый приговор, которым бывший нардеп признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины".

Детали: События, которые изучало следствие, происходили в 2018 году. Сейчас экс-нардепу назначили наказание в виде 3 лет лишения свободы с лишением права занимать должности в органах государственной власти сроком на 1 год и со штрафом в размере 8500 гривен.

Это решение Сольвар еще может обжаловать в кассационном порядке в Верховном Суде в течение трех месяцев.

ВИДЕО ДНЯ

В суде отметили, что это второй раз суд апелляционной инстанции отменил оправдательный приговор, поскольку 22 сентября 2022 года Апелляционная палата ВАКС постановила обвинительный приговор в отношении указанного лица.

Однако, Объединенная палата Верховного Суда отменила это решение и направила дело на новое рассмотрение в Апелляционную палату ВАКС.

В САП указывают, что во время следствия было собрано достаточно доказательств, свидетельствующих о совершении нардепом уголовного преступления - народный депутат скрыл получение в наследство квартиры в столице и не отказался от компенсации за жилье.

"Как следствие, из государственного бюджета было незаконно уплачено 361,5 тыс. гривен компенсаций", - говорится в сообщении САП.

коррупциясуд
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский уволил Олещука с должности командующего Воздушных сил

Туск: Украина не будет членом ЕС, если не урегулирует исторические проблемные вопросы с Польшей

Готовится увольнение главы "Укрэнерго" Кудрицкого – источники

МИД Украины призвал Монголию арестовать Путина во время его визита по ордеру МУС

Подоляк опроверг собственное заявление об остановке транзита российской нефти

обновлено, видеоВ Харькове количество погибших от российского удара возросло до 5, еще 47 человек ранены

Все новости...
коррупция
Фонари на Троещине в 5 раз дороже рынка: фирма-фигурант расследования УП получила подозрение
Сообщили о подозрении пособнику чиновника "Укрэнерго" в деле о закупке бронежилетов
Сыновья главы общины под Киевом "обросли" имуществом на десятки миллионов – Bihus.Info
Последние новости
03:40
Россияне атаковали 13 общин Сумщины, ранили человека
03:06
велоспорт37-летний Вудс выиграл 13-й горный этап Вуэльты-2024
02:48
На Киевщине работала ПВО, в столице объявляли третью за ночь воздушную тревогу
02:30
обновляется от 00:10Вражеские беспилотники атакуют Украину
01:30
видеоКличко: По обновленному участку между киевскими станциями метро прошел пробный поезд
01:12
Украинский легкоатлет завоевал бронзу на этапе Бриллиантовой лиги
01:02
теннисРассыпалась в решающем сете: Костюк уступила Наварро на US Open-2024
00:54
Враг оккупировал Карловку в Донецкой области – DeepState
00:53
Военный учет без ВЛК и повестки в новые адреса: что изменилось в мобилизационных правилах
00:20
ОбновленоВ Киеве объявляли воздушную тревогу из-за угрозы баллистики
Все новости...
Реклама:
Реклама: