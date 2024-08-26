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У понеділок на фронті вже більше 100 боєзіткнень: на Покровському напрямку майже 40 штурмів

Олександр ШумілінПонеділок, 26 серпня 2024, 17:26
У понеділок на фронті вже більше 100 боєзіткнень: на Покровському напрямку майже 40 штурмів
Фото: Генштаб ЗСУ

Від початку доби на фронті відбулося 103 бойових зіткнення, найбільшу кількість разів російські окупанти атакували на Покровському напрямку.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на 16.00 26 серпня 2024 року

Дослівно: "На цей час кількість бойових зіткнень зросла до 103. Найгарячіше зараз на Покровському напрямку. Сили оборони вживають необхідних заходів для недопущення просування окупантів вглиб території України".

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Деталі: Описуючи напружену ситуацію на Покровському напрямку, Генштаб вказав, що наразі ворог здійснив уже 38 спроб штурмувати українські позиції. Також значна кількість штурмових дій ворога помічена на Курахівському і Торецькому напрямках.

Також у Генштабі повідомили, що Сили оборони продовжують операцію в Курській області, а російська авіація від початку доби завдала по території Курщини 26 ударів, застосувавши 44 керованих авіаційних бомби.

війнаДонбас
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