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У Донецькій області розширили зону примусової евакуації сімей з дітьми

Анастасія ПроцПонеділок, 26 серпня 2024, 19:26
У Донецькій області розширили зону примусової евакуації сімей з дітьми
фото: Донецька ОВА

Через погіршенням безпекової ситуації в Донецькій області розширили зону примусової евакуації дітей із батьками або особами, які їх замінюють. 

Джерело: начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін

Деталі: Регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій вирішила почати примусову евакуацію дітей з батьками, особами, які їх замінюють, або іншими законними представниками з таких населених пунктів:

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  • Костянтинівська громада: Костянтинівка, Іжевка, Безім’яне, Біла Гора, Білокузьминівка, Віролюбівка, Диліївка, Клинове, Майське, Маркове, Молочарка, Неліпівка, Новодмитрівка, Новомаркове, Олександро-Шультине, Попасне, Предтечине, Ступочки, Стінки, Федорівка, Червоне;
  • Селидівська громада: Вишневе, Григорівка, Новоолексіївка, Петрівка, Пустинка, Юріївка.

Пряма мова: "Звернутися з питань евакуації можна за телефонами: 0-800-507-506, 0-800-408-911, 0-800-322-614 (евакуація важкохворих людей). Цілодобова "гаряча лінія" обласного кол-центру – 0-800-500-121, 073-050-01-21 (Viber, Whatsapp, Telegram, Signal). Вкотре наголошую: єдиний правильний вибір для цивільних — це евакуація! Евакуація рятує життя!"

Що передувало: 

Донецька областьдітиевакуація
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