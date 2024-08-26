В Донецкой области расширили зону принудительной эвакуации семей с детьми

Из-за ухудшения ситуации с безопасностью в Донецкой области расширили зону принудительной эвакуации детей с родителями или лицами, которые их заменяют.

Источник: начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин

Детали: Региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций решила начать принудительную эвакуацию детей с родителями, лицами, которые их заменяют, или другими законными представителями из таких населенных пунктов:

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Константиновская громада: Константиновка, Ижевка, Безымянное, Белая Гора, Белокузьминовка, Веролюбовка, Дилиевка, Клиновое, Майское, Марково, Молочарка, Нелиповка, Новодмитровка, Новомарково, Александро-Шультино, Попасное, Предтечино, Ступочки, Стенки, Федоровка, Красное;

Селидовская громада: Вишневое, Григорьевка, Новоалексеевка, Петровка, Пустынка, Юрьевка.

Прямая речь: "Обратиться по вопросам эвакуации можно по телефонам: 0-800-507-506, 0-800-408-911, 0-800-322-614 (эвакуация тяжелобольных людей). Круглосуточная "горячая линия" областного колл-центра - 0-800-500-121, 073-050-01-21 (Viber, Whatsapp, Telegram, Signal). Еще раз подчеркиваю: единственный правильный выбор для гражданских - это эвакуация! Эвакуация спасает жизни!"

Что предшествовало: