Зеленський: Готуємо відповідь на ракетний удар Росії

Президент Володимир Зеленський повідомив, що обговорив з головнокомандувачем Олександром Сирським відповідь на масований удар Росії по Україні.

Джерело: вечірнє звернення Зеленського

Пряма мова Зеленського: "Сьогодні почав цей день з окремої тривалої розмови з головкомом Сирським: і щодо відбиття цього ракетного удару – детально, і щодо нашої відповіді Росії – ми готуємо".

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Деталі: За його словами, мова йде і щодо застосування винищувачів F-16, і щодо операції в Курській області. "Продовжуємо наші дії у визначених районах саме так, як Україні потрібно. За цю добу є більше нашого контролю, є чергове поповнення обмінного фонду", - сказав президент.

Нагадаємо: У понеділок 26 серпня Росія випустила по Україні 236 засобів повітряного нападу, протиповітряна оборона України знищила 102 ракети та 99 ударних БпЛА.