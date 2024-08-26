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Зеленский: Готовим ответ на ракетный удар России

Станислав ПогориловПонедельник, 26 августа 2024, 20:22
Зеленский: Готовим ответ на ракетный удар России
Владимир Зеленский, фот: ОП

Президент Владимир Зеленский сообщил, что обсудил с главнокомандующим Александром Сырским ответ на массированный удар России по Украине.

Источник: вечернее обращение Зеленского

Прямая речь Зеленского: "Сегодня начал этот день с отдельного длительного разговора с главкомом Сырским: и по отражению этого ракетного удара - подробно, и по нашему ответу России - мы готовим".

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Детали: По его словам, речь идет и о применении истребителей F-16, и об операции в Курской области.  "Продолжаем наши действия в определенных районах именно так, как Украине нужно. За эти сутки есть больше нашего контроля, есть очередное пополнение обменного фонда", - сказал президент.

Напомним: В понедельник 26 августа Россия выпустила по Украине 236 средств воздушного нападения, противовоздушная оборона Украины уничтожила 102 ракеты и 99 ударных БпЛА.

Зеленскийвойнаракетный удар
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