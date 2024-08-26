У Росії ухвалили заочний вирок колишньому послу України в Казахстані

Басманний суд Москви ухвалив заочний вирок колишньому послу України в Казахстані Петру Врублевському за статтею про розпалювання ненависті.

Джерело: російське видання "Meduza" з посиланням на пресслужбу московських судів загальної юрисдикції

Деталі: За рішенням суду Врублевського засуджено до шести років позбавлення волі.

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Зазначається, що оскільки Врублевський перебуває за межами Росії, то термін його ув'язнення обчислюватиметься з моменту його екстрадиції в Росію або з моменту його затримання у РФ.

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