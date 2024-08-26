У Росії ухвалили заочний вирок колишньому послу України в Казахстані
Понеділок, 26 серпня 2024, 22:03
Басманний суд Москви ухвалив заочний вирок колишньому послу України в Казахстані Петру Врублевському за статтею про розпалювання ненависті.
Джерело: російське видання "Meduza" з посиланням на пресслужбу московських судів загальної юрисдикції
Деталі: За рішенням суду Врублевського засуджено до шести років позбавлення волі.
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Зазначається, що оскільки Врублевський перебуває за межами Росії, то термін його ув'язнення обчислюватиметься з моменту його екстрадиції в Росію або з моменту його затримання у РФ.
Нагадаємо:
- Наприкінці серпня 2022 року МЗС Казахстану викликало посла України і висловило йому протест через висловлювання про росіян.
- Приводом для виклику посла стало його інтерв'ю від 21 серпня казахстанському блогеру Діасу Кузаїрову, в якому Врублевський, зокрема, сказав: "Намагаємося вбити їх якнайбільше. Чим більше ми вб'ємо росіян зараз, тим менше доведеться вбивати нашим дітям".
- У вересні 2022 року Міністерство закордонних справ Казахстану заявило, що український посол Петро Врублевський приніс вибачення за свої слова про росіян, яких в Україні "намагаємося вбити якнайбільше".
- 5 жовтня МЗС Росії висловило протест Казахстану через невислання українського посла Врублевського. Захарова заявила, що в РФ очікують видворення "цього одіозного націоналіста". Вона назвала українського дипломата "пробандерівським емісаром".
- 19 жовтня 2022 року президент Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Петра Врублевського з посади посла України в Казахстані.