Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В России вынесли заочный приговор бывшему послу Украины в Казахстане

Анастасия ПроцПонедельник, 26 августа 2024, 22:03
В России вынесли заочный приговор бывшему послу Украины в Казахстане
Петр Врублевский. фото из открытых источников

Басманный суд Москвы вынес заочный приговор бывшему послу Украины в Казахстане Петру Врублевскому по статье о разжигании ненависти.

Источник: российское издание "Meduza" со ссылкой на пресс-службу московских судов общей юрисдикции

Детали: По решению суда Врублевский приговорен к шести годам лишения свободы.

Реклама:

Отмечается, что поскольку Врублевский находится за пределами России, то срок его заключения будет исчисляться с момента его экстрадиции в Россию или с момента его задержания в РФ.

Напомним:

  • В конце августа 2022 года МИД Казахстана вызвал посла Украины и выразил ему протест из-за высказываний о россиянах.
  • Поводом для вызова посла стало его интервью от 21 августа казахстанскому блогеру Диасу Кузаирову, в котором Врублевский, в частности, сказал: "Пытаемся убить их как можно больше. Чем больше мы убьем россиян сейчас, тем меньше придется убивать нашим детям".
  • В сентябре 2022 года Министерство иностранных дел Казахстана заявило, что украинский посол Петр Врублевский принес извинения за свои слова о россиянах, которых в Украине "стараемся убить как можно больше".
  • 5 октября МИД России выразил протест Казахстану из-за невысылки украинского посла Врублевского. Захарова заявила, что в РФ ожидают выдворения "этого одиозного националиста". Она назвала украинского дипломата "пробандеровским эмиссаром".
  • 19 октября 2022 года президент Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Петра Врублевского с должности посла Украины в Казахстане.

КазахстанРосcиясудУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

обновлено, фото Российский удар по Львову: 7 человек погибли, в том числе 3 ребенка, 38 пострадали – власти

документ Глава МИД Кулеба подал в отставку

Львовскую область атаковали две группы крылатых ракет - Воздушные силы

Байден отреагировал на ракетный удар в Полтаве: Путин пробует сломать волю свободного народа

"Большая перезагрузка" правительства: какие кадровые изменения Рада рассмотрит на этой неделе

Сырский решил провести дополнительную проверку начштаба Сил Беспилотных систем

Все новости...
Казахстан
Убийство журналиста Садыкова в Киеве: подозреваемые работали силовиками в Казахстане
Туристы-киллеры. Как убийство в Киеве журналиста Айдоса Садыкова может оказаться делом восточных спецслужб
Умер казахский оппозиционер, на которого в Киеве совершили покушение
Последние новости
09:48
Лиссабон обжалует штраф, наложенный за передачу России данных антипутинских активистов
09:45
Ночью Украину атаковали 42 воздушные цели: силы ПВО сбили 7 крылатых ракет и 22 «Шаахеда»
09:31
Госдеп прокомментировал визит Путина в Монголию: ни одна из стран не должна давать ему платформу
09:27
В Полтаве количество погибших возросло до 52: спасатели нашли тело человека
09:27
фото Зеленский показал последствия российских ударов и напомнил важности дальнобойного оружия  
09:16
Повреждают мозг: ученые обнаружили сходство между длительным COVID-19 и болезнью Альцгеймера
09:15
Пентагон не комментирует возможную передачу Украине ракет большой дальности для F-16
09:07
В Пентагоне заявили, что США не изменили позиции по ударам Украины вглубь России
09:00
обновлено, фото Российский удар по Львову: 7 человек погибли, в том числе 3 ребенка, 38 пострадали – власти
08:57
Паралимпийские игры 2024. Расписание соревнований украинцев на 4 сентября
Все новости...
Реклама:
Реклама: