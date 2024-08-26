В России вынесли заочный приговор бывшему послу Украины в Казахстане

Басманный суд Москвы вынес заочный приговор бывшему послу Украины в Казахстане Петру Врублевскому по статье о разжигании ненависти.

Источник: российское издание "Meduza" со ссылкой на пресс-службу московских судов общей юрисдикции

Детали: По решению суда Врублевский приговорен к шести годам лишения свободы.

Реклама:

Отмечается, что поскольку Врублевский находится за пределами России, то срок его заключения будет исчисляться с момента его экстрадиции в Россию или с момента его задержания в РФ.

Напомним: