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Прем′єр Індії Моді після візиту до України поспілкувався з Байденом

Станіслав ПогоріловПонеділок, 26 серпня 2024, 23:06
Прем′єр Індії Моді після візиту до України поспілкувався з Байденом
Нарендра Моді, Джо Байден, фото: Getty Images

Прем′єр-міністр Індії Нарендра Моді повідомив, що після візиту до України обговорив по телефону ситуацію в нашій країні з президентом Сполучених Штатів Джо Байденом.

Джерело: Моді у соцмережі Х

Пряма мова Моді: Спілкувався з Джо Байденом по телефону сьогодні. У нас відбувся детальний обмін думками з різних регіональних і глобальних питань, у тому числі щодо ситуації в Україні".

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Деталі: За словами прем'єра, він заявив про "повну підтримку Індією швидкого відновлення миру та стабільності" в Україні.

Нагадаємо: 

  • 23 серпня прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді прибув до України. Це перший офіційний візит індійського прем'єр-міністра до України за часи незалежності.
  • В рамках візиту Моді було узгоджено угоди про співпрацю між Україною та Індією в медичній, аграрній, гуманітарній та культурній сферах.

ІндіяСШАУкраїнамир
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