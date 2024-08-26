Прем′єр Індії Моді після візиту до України поспілкувався з Байденом

Прем′єр-міністр Індії Нарендра Моді повідомив, що після візиту до України обговорив по телефону ситуацію в нашій країні з президентом Сполучених Штатів Джо Байденом.

Джерело: Моді у соцмережі Х

Пряма мова Моді: Спілкувався з Джо Байденом по телефону сьогодні. У нас відбувся детальний обмін думками з різних регіональних і глобальних питань, у тому числі щодо ситуації в Україні".

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Деталі: За словами прем'єра, він заявив про "повну підтримку Індією швидкого відновлення миру та стабільності" в Україні.

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