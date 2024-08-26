Прем′єр Індії Моді після візиту до України поспілкувався з Байденом
Понеділок, 26 серпня 2024, 23:06
Прем′єр-міністр Індії Нарендра Моді повідомив, що після візиту до України обговорив по телефону ситуацію в нашій країні з президентом Сполучених Штатів Джо Байденом.
Джерело: Моді у соцмережі Х
Пряма мова Моді: Спілкувався з Джо Байденом по телефону сьогодні. У нас відбувся детальний обмін думками з різних регіональних і глобальних питань, у тому числі щодо ситуації в Україні".
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Деталі: За словами прем'єра, він заявив про "повну підтримку Індією швидкого відновлення миру та стабільності" в Україні.
Нагадаємо:
- 23 серпня прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді прибув до України. Це перший офіційний візит індійського прем'єр-міністра до України за часи незалежності.
- В рамках візиту Моді було узгоджено угоди про співпрацю між Україною та Індією в медичній, аграрній, гуманітарній та культурній сферах.