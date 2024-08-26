Премьер Индии Моди после визита в Украину пообщался с Байденом после визита в Украину
Понедельник, 26 августа 2024, 23:06
Премьер-министр Индии Нарендра Моди сообщил, что после визита в Украину созвонился с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом.
Источник: Моди в соцсети Х
Прямая речь Моди: Общался с Джо Байденом по телефону сегодня. У нас состоялся детальный обмен мнениями по различным региональным и глобальным вопросам, в том числе по ситуации в Украине".
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Детали: По словам премьера, он заявил о "полной поддержке Индией быстрого восстановления мира и стабильности" в Украине.
Напомним:
- 23 августа премьер-министр Индии Нарендра Моди прибыл в Украину. Это первый официальный визит индийского премьер-министра в Украину за время независимости.
- В рамках визита Моди были согласованы соглашения о сотрудничестве между Украиной и Индией в медицинской, аграрной, гуманитарной и культурной сферах