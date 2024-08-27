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Ще 4 людини на Запоріжжі та Полтавщині померли внаслідок нічних атак Росії на Україну

Анастасія ПроцВівторок, 27 серпня 2024, 11:55
Ще 4 людини на Запоріжжі та Полтавщині померли внаслідок нічних атак Росії на Україну
Ілюстративне фото: Getty Images

У Полтавській області в лікарні померли троє поранених внаслідок російського обстрілу 26 серпня, також на Запоріжжі померла ще одна жінка, яка постраждала під час нічної атаки 27 серпня росіян на область.

Джерело: голова Запорізької ОВА Іван Федоров, голова Полтавської ОВА Філіп Пронін

Пряма мова Федорова: "У лікарні померла літня жінка, яка отримала сильні опіки під час нічної атаки росіян на Запоріжжя. Її доставили до лікарні у вкрай важкому стані. Медики кілька годин боролися за її життя, але врятувати не змогли".

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Деталі: Зазначається, що кількість жертв цієї атаки збільшилася до трьох. У лікарні залишається постраждалий чоловік з переломом кінцівки. Медики оцінюють його стан як стабільний середньої важкості. Ще двоє жінок після допомоги медиків відмовилися від подальшої госпіталізації.

Також очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін повідомив, що у лікарні померли троє людей, які постраждали внаслідок масованої ворожої атаки 26 серпня. Ще двоє людей перебувають у лікарнях. 

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