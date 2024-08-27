Ще 4 людини на Запоріжжі та Полтавщині померли внаслідок нічних атак Росії на Україну
У Полтавській області в лікарні померли троє поранених внаслідок російського обстрілу 26 серпня, також на Запоріжжі померла ще одна жінка, яка постраждала під час нічної атаки 27 серпня росіян на область.
Джерело: голова Запорізької ОВА Іван Федоров, голова Полтавської ОВА Філіп Пронін
Пряма мова Федорова: "У лікарні померла літня жінка, яка отримала сильні опіки під час нічної атаки росіян на Запоріжжя. Її доставили до лікарні у вкрай важкому стані. Медики кілька годин боролися за її життя, але врятувати не змогли".
Деталі: Зазначається, що кількість жертв цієї атаки збільшилася до трьох. У лікарні залишається постраждалий чоловік з переломом кінцівки. Медики оцінюють його стан як стабільний середньої важкості. Ще двоє жінок після допомоги медиків відмовилися від подальшої госпіталізації.
Також очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін повідомив, що у лікарні померли троє людей, які постраждали внаслідок масованої ворожої атаки 26 серпня. Ще двоє людей перебувають у лікарнях.
Що передувало:
- Уночі російські війська атакували Запоріжжя 7 "Шахедами". Раніше повідомлялось про двох загиблих та 4 поранених.
- Президент Володимир Зеленський повідомив, що 4 людини загинули та 16 дістали поранення у результаті чергового масованого удару росіян по Україні вночі та вранці 27 серпня.
- За даними ДСНС, внаслідок повітряного нападу Російської Федерації 26 серпня загинули семеро людей, ще 47 поранені, серед них – четверо дітей.