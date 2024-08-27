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Еще 4 человека в Запорожье и Полтавской области умерли в результате ночных атак России на Украину

Анастасия ПроцВторник, 27 августа 2024, 11:55
Еще 4 человека в Запорожье и Полтавской области умерли в результате ночных атак России на Украину
Иллюстративное фото: Getty Images

В Полтавской области в больнице умерли трое раненых в результате российского обстрела 26 августа, также в Запорожье умерла еще одна женщина, которая пострадала во время ночной атаки 27 августа россиян на область.

Источник: председатель Запорожской ОВА Иван Федоров, председатель Полтавской ОВА Филипп Пронин

Прямая речь Федорова: "В больнице умерла пожилая женщина, которая получила сильные ожоги во время ночной атаки россиян на Запорожье. Ее доставили в больницу в крайне тяжелом состоянии. Медики несколько часов боролись за ее жизнь, но спасти не смогли".

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Детали: Отмечается, что количество жертв этой атаки увеличилось до трех. В больнице остается пострадавший мужчина с переломом конечности. Медики оценивают его состояние как стабильное средней тяжести. Еще две женщины после помощи медиков отказались от дальнейшей госпитализации.

Также глава Полтавской ОВА Филипп Пронин сообщил, что в больнице умерли три человека, пострадавших в результате массированной вражеской атаки 26 августа. Еще два человека находятся в больницах.

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