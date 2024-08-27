Еще 4 человека в Запорожье и Полтавской области умерли в результате ночных атак России на Украину
В Полтавской области в больнице умерли трое раненых в результате российского обстрела 26 августа, также в Запорожье умерла еще одна женщина, которая пострадала во время ночной атаки 27 августа россиян на область.
Источник: председатель Запорожской ОВА Иван Федоров, председатель Полтавской ОВА Филипп Пронин
Прямая речь Федорова: "В больнице умерла пожилая женщина, которая получила сильные ожоги во время ночной атаки россиян на Запорожье. Ее доставили в больницу в крайне тяжелом состоянии. Медики несколько часов боролись за ее жизнь, но спасти не смогли".
Детали: Отмечается, что количество жертв этой атаки увеличилось до трех. В больнице остается пострадавший мужчина с переломом конечности. Медики оценивают его состояние как стабильное средней тяжести. Еще две женщины после помощи медиков отказались от дальнейшей госпитализации.
Также глава Полтавской ОВА Филипп Пронин сообщил, что в больнице умерли три человека, пострадавших в результате массированной вражеской атаки 26 августа. Еще два человека находятся в больницах.
Что предшествовало:
- Ночью российские войска атаковали Запорожье 7 "Шахедами". Ранее сообщалось о двух погибших и 4 раненых.
- Президент Владимир Зеленский сообщил, что 4 человека погибли и 16 получили ранения в результате очередного массированного удара россиян по Украине ночью и утром 27 августа.
- По данным ГСЧС, в результате воздушного нападения Российской Федерации 26 августа погибли семь человек, еще 47 ранены, среди них – четверо детей.