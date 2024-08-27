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Новий комбінований удар росіян: 4 загиблих, 16 поранених – Зеленський

Ірина БалачукВівторок, 27 серпня 2024, 10:39
Новий комбінований удар росіян: 4 загиблих, 16 поранених – Зеленський
Рятувальні роботи на місці удару росіян у Кривому Розі. Фото ДСНС

4 людини загинули та 16 дістали поранення у результаті чергового масованого удару росіян по Україні вночі та вранці 27 серпня.

Джерело: президент Володимир Зеленський у Telegram

Пряма мова президента: "Триває рятувальна операція на місцях влучань і падінь уламків в областях України, які були цієї ночі під російською атакою. Усі служби залучені, відбувається розбір завалів.

На жаль, незважаючи на результативну роботу нашої протиповітряної оборони, четверо людей загинули та 16 постраждали. Мої співчуття рідним і близьким загиблих".

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Деталі: Зеленський нагадав, що росіяни застосували проти мирного населення та інфраструктури понад 90 повітряних цілей: 81 "Шахед", а також крилаті, балістичні та аеробалістичні ракети.

"Обов’язково відповімо Росії на цей та всі інші удари. Не можна безкарно скоювати злочини проти людяності", – підсумував президент.

Передісторія:

ракетний ударШахеджертвиЗеленський
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