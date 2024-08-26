Через атаку РФ на Україну загинули 7 людей та 47 постраждали, з них 4 дитини
Понеділок, 26 серпня 2024, 21:36
Внаслідок повітряного нападу Російської Федерації 26 серпня загинули семеро людей, ще 47 поранені, серед них – четверо дітей.
Дослівно ДСНС: "Підрозділами ДСНС завершено роботи на всіх локаціях після вранішнього масованого ворожого удару. Завершено також розбір аварійних будівельних конструкцій пошкодженого п’ятиповерхового житлового будинку у Луцьку".
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Деталі: Зазначається, що внаслідок російської атаки загинули 7 людей та 47 постраждало, у тому числі 4 дітей 2014, 2017 та 2024 р.н. Двох людей вдалось врятувати. Також рятувальники ліквідували 22 пожежі.
Що передувало:
- У понеділок 26 серпня Росія випустила по Україні 236 засобів повітряного нападу, протиповітряна оборона України знищила 102 ракети та 99 ударних БпЛА.
- Раніше повідомлялось, що у результаті російської комбінованої атаки у Житомирській області загинула жінка, на Одещині – 7 поранених, серед яких 2 дітей; загалом відомо, що окупанти убили 5 цивільних: по одній людині у Луцьку, на Запоріжжі, Дніпропетровщині та Харківщині.
- Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що внаслідок повітряного нападу Російської Федерації 26 серпня постраждали 15 областей України.