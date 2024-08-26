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Через атаку РФ на Україну загинули 7 людей та 47 постраждали, з них 4 дитини 

Анастасія ПроцПонеділок, 26 серпня 2024, 21:36
Через атаку РФ на Україну загинули 7 людей та 47 постраждали, з них 4 дитини 
Фото: ДСНС

Внаслідок повітряного нападу Російської Федерації 26 серпня загинули семеро людей, ще 47 поранені, серед них – четверо дітей.

Джерело: МВС, ДСНС

Дослівно ДСНС: "Підрозділами ДСНС завершено роботи на всіх локаціях після вранішнього масованого ворожого удару. Завершено також розбір аварійних будівельних конструкцій пошкодженого п’ятиповерхового житлового будинку у Луцьку".

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фото: ДСНС

Деталі: Зазначається, що внаслідок російської атаки загинули 7 людей та 47 постраждало, у тому числі 4 дітей 2014, 2017 та 2024 р.н. Двох людей вдалось врятувати. Також рятувальники ліквідували 22 пожежі. 

 
фото: ДСНС

Що передувало:

  • У понеділок 26 серпня Росія випустила по Україні 236 засобів повітряного нападу, протиповітряна оборона України знищила 102 ракети та 99 ударних БпЛА.
  • Раніше повідомлялось, що у результаті російської комбінованої атаки у Житомирській області загинула жінка, на Одещині – 7 поранених, серед яких 2 дітей; загалом відомо, що окупанти убили 5 цивільних: по одній людині у Луцьку, на Запоріжжі, Дніпропетровщині та Харківщині.
  • Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що внаслідок повітряного нападу Російської Федерації 26 серпня постраждали 15 областей України.

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